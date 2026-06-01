Vrancea, zguduită de două cutremure în noaptea de 1 iunie: ce magnitudine au avut

Două cutremure slabe au avut loc în noaptea de duminică spre luni, în zona seismică Vrancea, conform informațiilor furnizate de INCDFP. Primul seism s-a produs la ora 00:47, în județul Buzău, având o magnitudine de 3,3 grade și o adâncime de 113,6 km. Evenimentul a fost încadrat ca un cutremur slab, specific activității seismice obișnuite din regiune.

Al doilea cutremur a avut loc aproximativ trei ore mai târziu, la ora 03:39, în județul Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de 2,2 grade și s-a produs la o adâncime de 93,3 km, fiind prea slab pentru a fi perceput de populație.

Potrivit INCDFP, cutremurul de la ora 03:39 s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 42 km sud de Focșani, 61 km sud de Buzău, 70 km est de Sfântu Gheorghe, 81 km est de Brașov și 95 km nord-est de Ploiești.

Zona seismică Vrancea este cea mai activă din România, generând frecvent cutremure de mică intensitate, considerate normale pentru dinamica tectonică a regiunii.