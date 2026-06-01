Noi reguli pentru concediul medical de la 1 iunie: cine primește bani din prima zi

Articol scris de Scris de Realitatea.NET

Sursă: Realitatea PLUS

Astăzi, prima zi de concediu medical va fi plătită pentru mai multe categorii de bolnavi, inclusiv pentru pacienții cronici și cei oncologici. Președintele Nicușor Dan a promulgat, la data de 15 mai, legea care prevedea exceptarea unor categorii de bolnavi de la neplata primei zile de concediu medical.

Astfel, printre categoriile de bolnavi care vor beneficia de prima zi de concediu medical se numără: pacienții cronici, pacienții incluși în Programele Naționale de Sănătate, inclusiv bolnavii de cancer, pacienții care beneficiază de spitalizare la zi, inclusiv urgențele medico-chirurgicale sau concediile pentru sarcină și pentru îngrijirea copilului.