Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Noi reguli pentru concediul medical de la 1 iunie: cine primește bani din prima zi
1 iun. 2026, 09:29
Actualizat: 1 iun. 2026, 09:29
Concediu medical
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Astăzi, prima zi de concediu medical va fi plătită pentru mai multe categorii de bolnavi, inclusiv pentru pacienții cronici și cei oncologici. Președintele Nicușor Dan a promulgat, la data de 15 mai, legea care prevedea exceptarea unor categorii de bolnavi de la neplata primei zile de concediu medical.
Astfel, printre categoriile de bolnavi care vor beneficia de prima zi de concediu medical se numără: pacienții cronici, pacienții incluși în Programele Naționale de Sănătate, inclusiv bolnavii de cancer, pacienții care beneficiază de spitalizare la zi, inclusiv urgențele medico-chirurgicale sau concediile pentru sarcină și pentru îngrijirea copilului.
Citește și:
- 09:16 - Vreme extrem de rece, în prima zi de vară. Temperatura minimă va fi de 12 grade Celsius VIDEO
- 09:16 - Vrancea, zguduită de două cutremure în noaptea de 1 iunie: ce magnitudine au avut
- 09:13 - Minivacanța de Rusalii 2026: 22 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, 10 au ajuns la spital
- 09:11 - Cel puțin 55 de persoane au murit după o explozie puternică într-un sat din Myanmar
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News