De ce temperaturile extreme sunt un pericol real pentru câinele tău. Regula de aur pentru plimbările zilnice

Verile fierbinți vin la pachet cu mari riscuri pentru căței. De la deshidratare și până la afecțiuni grave provocate de arșiță, iată care sunt măsurile esențiale pe care orice stăpân trebuie să le aplice pentru a-și menține patrupedul în siguranță.

De ce resimt câinii canicula mult mai intens decât noi

Spre deosebire de oameni, care își pot regla temperatura prin transpirație, patrupezii sunt mult mai lipsiți de apărare în fața arșiței. Mecanismele lor de răcorire sunt limitate, ceea ce îi face extrem de vulnerabili în fața valurilor de căldură. În zilele toride, un simplu moment de neatenție poate duce la epuizare termică sau chiar la leșin. Din fericire, medicii veterinari ne pun la dispoziție o serie de strategii simple, dar vitale, pentru a ne proteja prietenii blănoși.

Capcana mortală din habitaclul mașinii

Una dintre cele mai mari greșeli rămâne lăsarea animalului singur în autoturismul parcat. Chiar și atunci când afară temperaturile par suportabile, interiorul unei mașini se transformă într-un adevărat cuptor în doar câteva minute. Nivelul de căldură acumulat devine rapid toxic și sufocant, motiv pentru care această practică trebuie evitată complet, indiferent de durata absenței stăpânului.

Hidratarea corectă primează în fața hranei

În perioadele caniculare, setea devine un inamic mai periculos decât foamea. Pentru a preveni deshidratarea, este esențial ca patrupedul să aibă în permanență acces la apă proaspătă și rece. O idee excelentă este amplasarea mai multor vase cu apă în diferite colțuri ale casei sau curții, asigurându-te astfel că animalul se poate răcori ori de câte ori simte nevoia.

Regula de aur pentru plimbările zilnice

Ieșirile lungi trebuie programate exclusiv la primele ore ale dimineții sau târziu în seară, când aerul devine respirabil. În plus, o atenție deosebită trebuie acordată suprafețelor pe care pășește câinele. Asfaltul, trotuarele betonate și nisipul acumulează o căldură uriașă și pot provoca arsuri severe pe pernuțele labelor. Un test simplu și eficient este să atingi solul cu propria palmă timp de câteva secunde: dacă suprafața este prea fierbinte pentru tine, este cu siguranță periculoasă și pentru el.

Relaxare la umbră și măsuri de prim ajutor

Zilele toride nu sunt potrivite pentru reprize intense de alergare sau jocuri solicitante. Veterinarii recomandă mai degrabă repausul la umbră și trucuri inventive de răcorire, cum ar fi oferirea unor cuburi de gheață pe care cățelul să le lingă cu plăcere în momentele critice.

Monitorizarea comportamentului este la fel de importantă. Orice semn de apatie, gâfâit excesiv sau agitație neobișnuită poate trăda un șoc termic. În astfel de situații, animalul trebuie mutat imediat într-o zonă răcoroasă, umezit treptat cu apă călduță sau rece și transportat de urgență la cel mai apropiat cabinet veterinar.