Solstițiul de vară 2026: când începe vara astronomică

Duminică, 21 iunie, va avea loc solstițiul de vară, momentul în care ziua atinge durata maximă a anului. Fenomenul se va produce la ora 11:24, conform Observatorului Astronomic.

În jurul datelor de 20 și 21 iunie, longitudinea astronomică a Soarelui ajunge la 90°, fapt ce marchează solstițiul de vară, cunoscut și ca începutul verii astronomice.

Mișcările Pământului și rolul lor în apariția anotimpurilor

Pământul se mișcă în două moduri esențiale:

rotația diurnă în jurul axei proprii

revoluția anuală în jurul Soarelui

Axa terestră rămâne, în prima aproximație, fixă în spațiu, fiind înclinată cu 66° 33′ față de planul orbitei Pământului (planul eclipticii). Această înclinare determină iluminarea inegală a celor două emisfere pe parcursul anului, ceea ce duce la diferențe între duratele zilelor și nopților și la succesiunea anotimpurilor, explică Observatorul „Vasile Urseanu”.

De ce se numește „solstițiu”?

Termenul provine din expresia „Soarele stă”, deoarece în această perioadă are loc o schimbare a gradientului mișcării Soarelui în raport cu declinația sa. Practic, Soarele pare să se oprească pentru o clipă în drumul său spre nord înainte de a reveni spre sud.

La latitudinea medie a României, Soarele atinge la culminație o înălțime de 67° 52′ deasupra orizontului.

În această zi:

Durata zilei: 15 ore și 32 de minute

Durata nopții: doar 8 ore și 28 de minute

Tot acum se înregistrează și cel mai lung crepuscul al anului.

La latitudini înalte, crepusculul se prelungește pe tot parcursul nopții, astfel încât lumina nu dispare complet. Locuitorii acestor regiuni se bucură de spectaculoasele „nopți albe”, un fenomen vizibil în special în nordul Europei.