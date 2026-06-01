Lunea Sfântului Duh 2026. Semnificația sărbătorii, tradițiile respectate și obiceiurile care trebuie respectate în a doua zi de Rusalii

Pe 1 iunie 2026, credincioșii ortodocși sărbătoresc Lunea Sfântului Duh, a doua zi de Rusalii, dedicată celei de-a treia Persoane a Sfintei Treimi. Sărbătoarea continuă semnificația religioasă a Pogorârii Duhului Sfânt asupra apostolilor și ocupă un loc important în calendarul creștin ortodox.

Pentru mulți credincioși, această zi este un prilej de rugăciune, reculegere și mulțumire pentru darurile spirituale primite prin lucrarea Duhului Sfânt, considerat izvor al harului, al înțelepciunii și al întăririi sufletești.

Semnificația religioasă a Lunii Sfântului Duh

Sărbătoarea evidențiază rolul fundamental al Duhului Sfânt în viața Bisericii și a credincioșilor. În învățătura creștină, Duhul Sfânt este una dintre cele trei Persoane ale Sfintei Treimi, alături de Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul.

Dacă Duminica Rusaliilor amintește de momentul în care apostolii au primit puterea de a propovădui Evanghelia în lume, Lunea Sfântului Duh este dedicată cinstirii Duhului Sfânt și lucrării Sale permanente în viața oamenilor și în toate Tainele Bisericii.

Evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt este considerat și momentul de început al misiunii Bisericii creștine în lume.

Tradiții și obiceiuri păstrate în a doua zi de Rusalii

În multe comunități din România, credincioșii participă la slujbele religioase oficiate în biserici și respectă tradiții vechi transmise din generație în generație.

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este binecuvântarea ramurilor de tei și de nuc. Acestea sunt considerate simboluri ale ocrotirii divine și sunt duse apoi acasă, unde sunt așezate lângă icoane, la ferestre sau la porțile gospodăriilor.

În unele zone ale țării, ramurile sunt păstrate pe tot parcursul anului, fiind asociate cu protecția familiei, sănătatea și prosperitatea gospodăriei.

Sărbătoarea este, de asemenea, un moment dedicat familiei, fiind marcată prin reuniuni, mese festive și clipe petrecute alături de cei apropiați.

Ce spun tradițiile populare că nu este bine să faci

În credința populară, zilele Rusaliilor sunt considerate zile de sărbătoare care trebuie dedicate rugăciunii și odihnei.

Astfel, bătrânii recomandau evitarea muncilor grele în gospodărie, a lucrului la câmp, a tăierii lemnelor sau a altor activități solicitante. Deși aceste practici nu fac parte din învățătura oficială a Bisericii, ele continuă să fie respectate în numeroase comunități.

În anumite regiuni există și credința că nu este bine să se călătorească prin locuri izolate, precum pădurile sau câmpurile pustii. Aceste superstiții sunt legate de mitologia populară și de legenda ielelor, ființe despre care se credea că îi pedepsesc pe cei care nu respectă zilele sfinte.

Credințe populare transmise până în prezent

Folclorul românesc asociază perioada Rusaliilor cu diverse practici de protecție împotriva răului. Pelinul, usturoiul și ramurile de tei sunt considerate simboluri cu rol protector și sunt folosite în numeroase ritualuri și obiceiuri populare.

Chiar dacă influența acestor credințe s-a diminuat în societatea modernă, ele continuă să reprezinte o parte importantă a patrimoniului cultural și spiritual românesc.

Lunea Sfântului Duh rămâne una dintre cele mai importante zile ale perioadei Rusaliilor, reunind semnificația profundă a credinței creștine cu bogăția tradițiilor populare. Pentru credincioși, este o zi dedicată rugăciunii, liniștii sufletești și apropierii de valorile spirituale care definesc această mare sărbătoare.