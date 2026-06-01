Răzbunare bizară în Suceava: Și-a reclamat tatăl la 112 pentru furt de curent după ce nu a fost lăsat să-și încarce telefonul

Sursă: Realitatea.Net

Un conflict de familie alimentat de alcool a dus la o amendă uriașă de 2.000 de lei pentru un sucevean. Supărat că tatăl său nu i-a permis să își încarce telefonul mobil, bărbatul a sunat la 112 și a reclamat, în mod fals, că părintele său fură energie electrică.

Incidentul s-a petrecut la sfârșitul lunii mai, în jurul orei 19:30, când polițiștii Secției de Poliție Rurală Dărmănești au fost alertați de apelul disperat al localnicului. Ajunși rapid la fața locului pentru a verifica suspiciunile de natură penală, oamenii legii au descoperit o realitate complet diferită. Reclamantul, aflat într-o stare vizibilă de ebrietate, începuse o ceartă aprinsă cu tatăl său cu jumătate de oră înainte. Miza disputei era faptul că fiul nu deținea o conexiune proprie la rețeaua de curent și depindea de bunăvoința părintelui său, care, în acea seară, a refuzat să îl mai ajute.

Verificări stricte și proceduri pentru violență domestică

În urma investigațiilor amănunțite efectuate în gospodărie, polițiștii au stabilit rapid că acuzațiile de furt de energie nu se confirmau în niciun fel. Totuși, deoarece apelul a fost generat de o neînțelegere agresivă în familie, agenții au fost obligați să aplice procedurile legale specifice cazurilor de violență domestică. Ei au completat formularul standard de evaluare a riscului, însă răspunsurile oferite au arătat că nu exista un pericol iminent care să impună emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Nota de plată pentru un apel fals în mijlocul crizei

Deși nu s-au constatat fapte penale în curtea celor doi, acțiunea bărbatului nu a rămas nepedepsită. Pentru că a alertat nejustificat echipajele de intervenție și a blocat linia destinată urgențelor reale, suceveanul s-a ales cu o sancțiune contravențională aspră. Oamenii legii i-au aplicat o amendă în valoare de 2.000 de lei, transformând refuzul tatălui său într-o lecție extrem de costisitoare despre responsabilitate și utilizarea corectă a serviciului 112.