Spania trimite două elicoptere Air Bus HN90, după incidentul cu drona rusească din Galați -SURSE

Spania ar urma să trimită României două elicoptere Air Bus HN90. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, această dislocare vine în contextul incidentului de la Galați, unde o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, provocând rănirea a două persoane, dar și pagube materiale însemnate.

De asemenea, ar urma să fie dislocați și 100 de militari italieni, iar la nivelul NATO se discută despre posibila consolidare a prezenței militare americane pe teritoriul României.

Sursele menționate anterior indică inclusiv un contract de consultanță încheiat pentru relația cu Statele Unite ce ar putea viza discuții privind întărirea prezenței americane în România.

NH90 este un elicopter modern, cu utilizare multirol, proiectat pentru a respecta cele mai stricte standarde NATO. Dezvoltat în două variante, transport tactic (TTH) și versiunea navală NATO (NFH), acesta dispune de un sistem de misiune integrat și complex, optimizat pentru operațiuni în condiții dificile atât pe uscat, cât și pe mare, în orice moment al zilei sau al nopții.

Până la sfârșitul anului 2023, au fost livrate peste 500 de unități NH90 către 18 operatori din 14 țări, totalizând peste 400.000 de ore de zbor.