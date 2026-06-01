Ce condiții pune PSD ca să îl accepte pe Eugen Tomac la Palatul Victoria?

Partidul Social Democrat condiționează strict susținerea parlamentară a noului Executiv de politica fiscală pe care acesta o va adopta în perioada imediat următoare.

Liderii social-democrați au anunțat oficial că vor exprima un vot favorabil pentru Guvernul condus de Eugen Tomac doar după o analiză amănunțită a componenței complete a cabinetului și, mai ales, a pachetului de măsuri economice propus. Redutabilă rămâne linia roșie legată de fiscalitate: PSD nu va acorda votul de încredere dacă programul de guvernare va include vreo creștere a Taxei pe Valoare Adăugată (TVA).

„Taxa pe sărăcie” blochează voturile social-democraților

Poziția PSD vine într-un moment critic al negocierilor pentru stabilitatea politică a noului cabinet. Reprezentanții partidului cataloghează o eventuală majorare a TVA-ului drept o „taxă pe sărăcie”, care ar lovi direct în puterea de cumpărare a populației și ar stimula inflația.

Dincolo de refuzul categoric al creșterilor de taxe, social-democrații impun noului premier și o condiție de reparație legislativă. Aceștia solicită modificarea de urgență a unora dintre măsurile economice și administrative adoptate anterior de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, măsuri pe care le consideră ca fiind de austeritate excesivă și dăunătoare pentru echilibrul social.

Cum s-a ajuns la formula Eugen Tomac și „moștenirea” lăsată de Ilie Bolojan

Configurarea noului Executiv este rezultatul unei perioade de intensă instabilitate politică la București. După demisia precedentului cabinet și eșecul altor formule politice în Parlament, președintele României l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, cu misiunea de a strânge o majoritate fragmentată în jurul unui program de redresare economică.

Tensiunile actuale din jurul negocierilor sunt alimentate direct de contextul economic dificil

Plafonul de deficit și presiunea UE: România se află sub o procedură strictă de deficit excesiv. Comisia Europeană cere reforme fiscale structurale profunde pentru continuarea decontării banilor din PNRR, element care pune presiune pe Executiv să găsească noi surse de venituri la buget.

Măsurile Bolojan: În timpul mandatului său scurt, fostul premier Ilie Bolojan a promovat o politică dură de reducere a cheltuielilor statului, tăieri de sporuri, reorganizări masive în aparatul bugetar și eficientizări instituționale. Deși salutată de mediul de afaceri, această strategie a atras critici severe din partea sindicatelor și a PSD, care acuză blocarea unor servicii publice esențiale și vulnerabilizarea angajaților din sectorul public.

Dilema fiscală: Pentru a acoperi golurile bugetare fără a crește cota standard de TVA sau a renunța la cota unică în favoarea impozitării progresive, viitorul Guvern Tomac trebuie să găsească o formulă de mijloc care să mulțumească partenerii parlamentari, fără a risca suspendarea fondurilor europene.

Miza negocierilor din perioada următoare

Eugen Tomac are la dispoziție o perioadă scurtă pentru a-și definitiva lista de miniștri și pentru a trimite programul de guvernare către comisiile de specialitate. Fără cele 30-35% din voturile pe care PSD le controlează direct sau indirect în Parlament, noul cabinet riscă să fie respins la votul de învestitură, adâncind criza politică.