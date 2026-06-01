Scandal politic după incidentul de la Galați. Senatorii PSD cer plecarea imediată a ministrului interimar al Apărării

Sursă: Realitatea.Net

Prăbușirea unei drone rusești peste un bloc de locuințe din Galați a declanșat o furtună politică la București. Grupul parlamentar al PSD din Senat a lansat un atac dur la adresa conducerii Ministerului Apărării Naționale, solicitându-i ministrului interimar, Radu Miruță, să părăsească definitiv și de urgență această funcție.

Social-democrații acuză actualul management de management defectuos și lipsă de profesionalism într-un context geopolitic extrem de tensionat. Reprezentanții PSD subliniază că securitatea spațiului aerian și siguranța cetățenilor au fost tratate cu superficialitate, dând ca exemplu state vecine precum Polonia sau Estonia, care au reușit să își adapteze rapid strategiile defensive la amenințările cu drone din proximitatea războiului din Ucraina. În opinia acestora, gestionarea structurilor strategice de apărare necesită specialiști cu experiență, nu decidenți interimari pe care îi consideră nepotriviți pentru un astfel de portofoliu.

Replica ministrului: Patru minute critice și argumentul daunelor colaterale

De cealaltă parte, Radu Miruță a respins acuzațiile și a detaliat modul în care s-au desfășurat evenimentele pe parcursul celor patru minute în care aparatul de zbor — o dronă de tip Geran-2 — s-a aflat în spațiul aerian românesc. Ministrul interimar a precizat că ținta a fost detectată și monitorizată constant datorită sistemelor radar montate recent în zonă. Deși avioanele de vânătoare ridicate de la sol aveau permisiunea legală de a deschide focul, distrugerea dronei în aer a fost blocată de un risc major: fragmentele rezultate ar fi putut cădea peste zonele populate din municipiul Galați, provocând pierderi de vieți omenești mult mai mari. De asemenea, exista posibilitatea ca proiectilele defensive să ajungă dincolo de graniță, generând complicații diplomatice.

Ministrul interimar a mai arătat că, în ciuda deficitului istoric de echipamente antiaeriene de la sol de la declanșarea războiului, instituția a reușit în ultimele cinci luni să operaționalizeze primele opt sisteme mobile antidronă. În urma incidentului grav din Galați, oficialul român a purtat discuții telefonice cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a accelera implementarea măsurilor de securitate aliate pe Flancul Estic și în special în regiunea Dobrogei.