Fructul consumat frecvent de români, care ne poate îngrășa. Atenționarea Mihaelei Bilic: „Poate favoriza acumularea kilogramelor în plus”

Odată cu venirea verii, fructele devin nelipsite din alimentația românilor, iar pepenele roșu se numără printre cele mai populare alegeri în zilele călduroase. Totuși, medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția că acest fruct, consumat în cantități mari, poate avea efecte nedorite asupra siluetei.

De ce poate fi problematic consumul excesiv de pepene roșu

Invitată într-o emisiune TV, Mihaela Bilic a explicat că pepenele verde conține fructoză, un zahăr natural care, deși nu influențează glicemia la fel ca glucoza, poate contribui la acumularea de grăsime atunci când este consumat în exces.

„Dintr-un cubuleț de pepene nu ne îngrășăm, dar din jumătate de pepene mâncată dintr-o dată, da”, a explicat specialistul în cadrul unei emisiuni.

Potrivit acesteia, fructoza are aceeași valoare calorică precum alte tipuri de zahăr, iar surplusul poate fi transformat de organism în depozite de grăsime.

Ce fructe recomandă nutriționistul

Mihaela Bilic subliniază că nu toate fructele au același conținut de fructoză și recomandă alegerea celor bogate în fibre, care încetinesc absorbția zaharurilor și oferă o senzație mai mare de sațietate.

Printre fructele considerate mai prietenoase cu silueta se numără căpșunile și pepenele galben.

„Fructele sunt un miracol: conțin apă și fibre, iar pectinele funcționează ca un burete care încetinește absorbția fructozei”, explică nutriționistul.

În ceea ce privește pepenele galben, aceasta îl consideră un aliat al persoanelor care își doresc să își mențină greutatea corporală.

Care este cantitatea recomandată de fructe

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Mihaela Bilic a atras atenția că fructele trebuie consumate cu măsură, chiar dacă sunt percepute drept alimente sănătoase.

Specialistul recomandă ca porția de fructe să nu depășească volumul care încape într-o palmă și susține că acestea ar trebui consumate mai degrabă ca desert, nu ca înlocuitor al meselor principale.

Potrivit acesteia, fructele oferă vitamine, minerale și antioxidanți valoroși pentru organism, însă nu pot asigura singure necesarul de nutrienți și energie de care corpul are nevoie zilnic.

Astfel, deși fructele rămân o componentă importantă a unei alimentații echilibrate, consumul lor în cantități foarte mari poate aduce mai multe calorii decât își imaginează multe persoane.