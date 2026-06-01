Alertă meteorologică. Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină în aproape toată țara. Noile HĂRȚI ANM
Meteorologii au emis luni dimineață un nou Cod galben de ploi și instabilitate atmosferică accentuată pentru mare parte din țară, valabil până marți, 2 iunie, la 10.00.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis că începând din a doua parte a zilei de luni (1 iunie) și până marți dimineața (2 iunie) în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină.
Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și pe spații mici de 40...50 l/mp.
”Marți (2 iunie) în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină”, a transmis ANM.
Potrivit meteorologilor, ”în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de 30...40 l/mp”.
