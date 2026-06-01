Tensiuni diplomatice: Consulatul Rusiei de la Constanța se închide astăzi. Consulul ar fi părăsit deja clădirea

Consulatul Federației Ruse la Constanța își încetează astăzi activitatea, în urma deciziei CSAT de vineri luate ca urmare a incidentului cu dronă de la Galați. Potrivit presei locale, diplomații ruși ar fi părăsit deja sediul instituției.

Consulatul Federației Ruse la Constanța a fost închis în urma hotărârii adoptate vineri, 29 mai, în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), după incidentul grav de la Galați, unde o dronă, care s-a dovedit a fi de proveniență rusească, s-a prăbușit pe teritoriul României. În acest context, președintele Nicușor Dan a dispus ca Andrei Kosilin , consulul general al Federației Ruse la Constanța, să părăsească țara în termen de 72 de ore, fiind declarat persona non grata.

Termenul a expirat în această dimineață, iar primele semne ale evacuării au devenit, se pare, vizibile: o mașină de corp diplomatic a fost surprinsă ieșind din garajul Consulatului Federației Ruse. Potrivit informațiilor disponibile în presa locală, Kosilin ar fi părăsit clădirea instituției, în conformitate cu decizia autorităților române.

Măsura închiderii consulatului și expulzării diplomatului rus vine pe fondul escaladării tensiunilor generate de incidentul de la Galați, considerat de autorități o încălcare gravă a spațiului aerian național și un risc direct la adresa securității României.