Sondaj Avangarde: Românii spun „nu” unui premier independent într-un guvern de coaliție

Sursă: Realitatea PLUS

Un sondaj realizat de Avangarde arată opiniile românilor privind scenariile politice discutate în contextul formării unei noi guvernări, inclusiv varianta unui premier independent și posibilitatea alegerilor anticipate.

Sondajul Avangard ne arată părerea oamenilor despre scenariile luate în calcul în aceste momente.

Ideea de a nominaliza ca premier o persoană independentă care să conducă un guvern din coaliția de guvernare "este proastă", spun 53% dintre respondenții acestui sondaj. "Este una bună", spun 36,5% din oamenii care au răspuns acestui sondaj, în timp ce 10,5% nu au știut sau nu au vrut să răspundă la acestă întrebare.

Potrivit sondajului, daor 37% dintre români ar vrea un executiv format doar din independenți, iar 52% spun că ar trebui format din oameni de partid. 9,9% nu au știut sau nu au vrut să răspundă la această întrebare.

La întrebarea "Susțineți ideea organizării alegerilor anticipate pentru Parlamentul României?", 56,4% dintre cei intervievați au spus că "da", 37,9% au răspuns "nu", 5,7% nu au știut sau nu au răspuns acestei întrebări.

Sondajul a fost realizat de Avangard în perioada 22-31 mai 2026, pe un eșantion de 900 de persoane, prin metoda sondajului de opinie telefonică (CATI), cu o marjă de eroare de plus minus 3,4%.