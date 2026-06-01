Dieta care ar putea încetini îmbătrânirea în doar patru săptămâni. Descoperirea cercetătorilor australieni

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Sydney sugerează că alimentația poate influența nu doar starea generală de sănătate, ci și ritmul procesului de îmbătrânire. Mai mult, anumite tipuri de diete ar putea reduce vârsta biologică a organismului într-un interval de numai patru săptămâni.

Rezultatele cercetării au fost publicate în revista de specialitate Aging Cell și evidențiază impactul major pe care alegerile alimentare îl au asupra sănătății pe termen lung.

Alimentația, un factor-cheie în procesul de îmbătrânire

Specialiștii atrag atenția că numeroase boli cronice, precum diabetul de tip 2, afecțiunile cardiovasculare sau unele forme de cancer, sunt asociate cu o alimentație dezechilibrată și cu consumul excesiv de produse ultraprocesate.

În acest context, cercetătorii australieni au vrut să afle în ce măsură diferite modele alimentare pot influența vârsta biologică a organismului și starea generală de sănătate.

Studiul a fost realizat pe persoane cu vârste între 65 și 75 de ani

Proiectul „Nutrition for Healthy Living” a inclus 104 participanți cu vârste cuprinse între 65 și 75 de ani. Toți aveau o stare generală bună de sănătate, nu fumau și nu sufereau de afecțiuni cronice severe, precum diabet, cancer sau boli cardiovasculare.

Participanții au fost împărțiți în patru grupuri, fiecare urmând un regim alimentar diferit timp de patru săptămâni.

Patru diete analizate de cercetători

Două dintre regimurile testate au fost omnivore, cu un aport echilibrat de proteine provenite atât din surse animale, cât și vegetale. Celelalte două au fost semi-vegetariene, în care aproximativ 70% din proteine proveneau din surse vegetale.

În plus, unele diete aveau un conținut mai ridicat de grăsimi și mai redus de carbohidrați, în timp ce altele erau sărace în grăsimi și bogate în carbohidrați.

Toate variantele alimentare au fost concepute pentru a respecta principiile unei alimentații sănătoase și echilibrate.

Cum au fost măsurate rezultatele

Pentru a evalua efectele dietelor, oamenii de știință au utilizat biomarkeri, indicatori biologici care oferă informații despre starea de sănătate și despre procesul de îmbătrânire al organismului.

Analiza acestor parametri a permis estimarea vârstei biologice a participanților și observarea modificărilor apărute după perioada de testare.

Trei diete au redus vârsta biologică

Rezultatele au arătat că trei dintre cele patru regimuri alimentare au avut efecte pozitive asupra procesului de îmbătrânire.

Este vorba despre:

dieta omnivoră bogată în carbohidrați;

dieta semi-vegetariană bogată în carbohidrați;

dieta semi-vegetariană cu aport crescut de grăsimi sănătoase.

În cazul dietei omnivore bogate în grăsimi nu au fost observate modificări semnificative ale vârstei biologice.

Dieta cu cele mai bune rezultate

Cea mai eficientă s-a dovedit a fi dieta omnivoră bogată în carbohidrați sănătoși. Structura acesteia a inclus aproximativ 14% proteine, 28% grăsimi și 53% carbohidrați.

Potrivit cercetătorilor, combinația dintre un consum ridicat de alimente vegetale și un aport redus de grăsimi pare să ofere cele mai importante beneficii pentru sănătate și longevitate.

În doar patru săptămâni, participanții care au urmat acest regim au prezentat îmbunătățiri semnificative ale biomarkerilor asociați procesului de îmbătrânire.

Sunt necesare cercetări suplimentare

Deși rezultatele sunt promițătoare, specialiștii subliniază că studiul a avut o durată relativ scurtă și că sunt necesare cercetări pe termen lung pentru a determina dacă aceste schimbări alimentare reduc și riscul bolilor asociate înaintării în vârstă.

„Sunt necesare intervenții alimentare de durată mai mare pentru a evalua dacă modificările dietei influențează riscul afecțiunilor legate de vârstă”, a declarat Alistair Senior, cercetător în cadrul Școlii de Științe ale Vieții și Mediului de la Universitatea din Sydney.

Concluzia studiului este clară: o alimentație echilibrată, bazată pe multe alimente vegetale, carbohidrați de calitate și un consum moderat de grăsimi poate avea efecte benefice rapide asupra sănătății și poate contribui la încetinirea procesului de îmbătrânire.