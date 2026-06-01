Petrișor Peiu, semnal de alarmă: România, pe ultimul loc în UE la evoluția indicatorului tinerilor fără educație sau job

Sursă: Realitatea.Net

Senatorul AUR Petrișor Peiu susține că România este singura țară din Uniunea Europeană care nu și-a îmbunătățit în ultimii 10 ani rata tinerilor care nu studiază și nu lucrează.

”România nu îşi poate gestiona marile probleme, defectele structurale ale societăţii”, afirmă Peiu, referindu-se la numărul mare al tinerilor care nici nu studiază şi nici nu au un loc de muncă.

El invocă procentajul imens de tineri (între 15 şi 29 de ani) care nu se regăsesc nici la şcoală, nici la vreun curs de formare şi nici nu au serviciu, aşa-numita categorie NEET (not in education, employment or training).

”Aici deţinem un nedorit loc de campion european cu 19,2% dintre tinerii între 15 şi 29 ani nefiind nici la şcoală, nici la serviciu şi nici la formare profesională. Unul din cinci tineri din România pleacă în viaţă lipsit de şanse. Din păcate pentru noi, suntem singura ţară din UE care nu şi-a îmbunătăţit acest scor în ultimii 10 ani. Adică l-am scăzut doar uşor, de la 20,9% în 2015 la 19,2% în 2025”, susţine liderul senatorilor AUR..

Prin comparaţie, senatorul aprezentat situaţie Greciei, unde procentul a scăzut de la 24,1% la 13,6%, a Italiei, unde scăderea este de la 25,7% la 13,3%, a Bulgariei, cu o scădere de la 22,2% la 13,8%, a Spanei, cu scădere la 19,4% la 11,5%.

”Unul din cinci tineri ai noştri nu se află nici la şcoală, nici la serviciu, dar noi importăm sute de mii de lucrători din Nepal, Pakistan, India, Sri Lanka. Ce fel de politică publică este aceasta? Să îţi abandonezi propria populaţie şi , în acelaşi timp, să imporţi populaţii cu mari diferenţe culturale, de la mii de kilometri distanţă?”, a transmis Peiu.