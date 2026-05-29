O dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galați și a explodat. S-a activat PLAN ROSU! Ce mesaj a transmis MApN? - FOTO/VIDEO

O dronă provenită din zona de conflict a Ucrainei s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați și a explodat, provocând un incendiu. Autoritățile au activat pentru o perioadă de timp PLANUL ROȘU de intervenție și au emis mesaje RO-Alert. Două persoane au fost rănite ușor și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ministerul Apărării Naționale a confirmat că, în timpul atacurilor asupra infrastructurii ucrainene, o dronă a pătruns pe teritoriul României și a fost urmărită pe radar până deasupra Galațiului, unde i s-a pierdut urma.

Alerta s-a dat în jurul orei 1.53. potrivit publicației locale Viața Liberă.

UPDATE 5.45 - Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență. Autoritățile au identificat o locație pentru cazarea temporară a locatarilor, însă la acest moment nu sunt persoane relocate.

DSU precizează că pentru siguranța cetățenilor, forțele MAI, MAPN și echipele specializate ale SRI sunt în continuare la fața locului și continuă verificările.

STIREA INITIALĂ

Căderea dronei a fost anunțată printr-un mesaj Ro-Alert, emis în jurul orei 1,53. Un aparat de zbor a căzut pe un bloc din zona Stirex, a lovit un apartament aflat la ultimul etaj al imobilului.

Incidentul a fost deja confirmat de ISU Galați, care a trimis la fața locului mai multe echipaje.

”În urmă cu puțin timp, în municipiul Galați, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. La fața locului intervin forțe și mijloace ale ISU Galați pentru limitarea efectelor incidentului și securizarea zonei, sprijinite de alte efective ale MAI și echipe specializate ale SRI. Două persoane care se aflau în apartamentul incendiat s-au autoevacuat”, a transmis ISU Galați.

Intervin, de asemenea, echipaje de poliție și de la Ambulanță și SMURD, find așteptate forțele speciale pentru intervenție în astfel de situații de la SRI și Armată.

UPDATE: ora. 2,41. Serviciul Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Galați a confirmat, în urmă cu puțin timp, pentru "Viața liberă", faptul că două persoane au nevoie de îngrijiri de medicale. Conform directorului SAJ Galați, Daniela Enciu, este vorba despre o femeie cu arsuri de gradul I și de un băiat de 14 ani, care ar fi suferit un atac de panică. Ambii primesc îngrijiri medicale și vor fi transportați la spital.

Update ora 3,19: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) a transmis concluziile primelor cercetări ale pirotehniștilor de la SRI la fața locului, care indică faptul că nu mai există risc de explozie.

Din imobilul afectat au fost evacuate ori s-au autoevacuat circa 70 de persoane.

UPDATE ora 3,57 - Ministerul Apărării Naționale (MApN) tocmai a confirmat faptul că mai multe drone rusești au fost lansate în această noapte în zona de graniță, una pătrunzând în spațiul aerian al Românei. Aparatul nu ar fi fost distrus, ci doar urmărit,