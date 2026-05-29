Restricții pentru camioane în Ungaria, înainte de finala UEFA Champions League 2026. Anunț important pentru transportatorii români
Ministerul Afacerilor Externe anunță noi restricții de circulație pentru camioanele de mare tonaj care tranzitează sau circulă pe teritoriul Ungariei, în contextul organizării finalei UEFA Champions League 2026 la Budapesta.
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe, autoritățile ungare vor interzice circulația vehiculelor de transport marfă cu o masă totală mai mare de 7,5 tone în data de 30 mai 2026.
Intervalul orar în care se aplică restricțiile
Măsura va intra în vigoare sâmbătă, 30 mai 2026, între orele 05:00 și 17:00, ora locală a Ungariei.
Decizia a fost adoptată pentru fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere în timpul desfășurării finalei UEFA Champions League Final, eveniment care va atrage zeci de mii de suporteri și un trafic intens în capitala ungară, Budapesta.
Recomandări pentru transportatori și șoferi români
MAE recomandă firmelor de transport și șoferilor români să își planifice din timp traseele și perioadele de tranzit prin Ungaria, pentru a evita întârzierile sau blocajele generate de restricțiile temporare.
Informații actualizate despre circulația vehiculelor de mare tonaj pot fi consultate pe platforma oficială a autorităților ungare de trafic: utinform.hu
Numere de contact pentru asistență consulară
Cetățenii români aflați în Ungaria pot solicita sprijin consular la următoarele numere:
Ambasada României la Budapesta: +3613847689
Consulatul General al României la Szeged: +3662424431
Consulatul General al României la Gyula: +3666464579 / +3666477147
Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, disponibil permanent.
Pentru situații de urgență, MAE pune la dispoziție și telefoanele de permanență:
Ambasada României în Ungaria: +36305356912
Consulatul General din Szeged: +36306777980
Consulatul General din Gyula: +36306357181
Pagini oficiale recomandate de MAE
Românii care călătoresc în Ungaria sunt sfătuiți să urmărească informațiile publicate pe site-urile oficiale:
Ambasada României la Budapesta
Consulatul General al României la Szeged
Consulatul General al României la Gyula
Ministerul Afacerilor Externe
Totodată, MAE recomandă utilizarea aplicației mobile „Călătorește în siguranță”, disponibilă aici: Aplicația Călătorește în siguranță, unde pot fi găsite alerte de călătorie și sfaturi utile pentru deplasările în străinătate.
