Consiliul de Securitate ONU se reunește luni, la cererea României, după incidentul cu dronă de la Galați
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni la solicitarea României, în urma incidentului produs la Galați, unde o dronă de origine rusească s-a prăbușit peste un bloc și a explodat, distrugând un apartament și rănind doi locatari.
”Imediat după incidentul dronei ruseşti care a explodat pe clădirea de apartamente din Galaţi, România a declanşat consultări la ONU şi a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 şi 35 din Carta Naţiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situaţii care pun în pericol menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri şi aliaţi”, a anunţat ambasadorul României la ONU, Cornel Feruţă.
Potrivit diplomatului, intruziunea dronei şi explozia acesteia într-o zonă dens populată în urma căreia au fost răniţi cetăţeni români sunt încălcări grave ale Cartei ONU şi dreptului internaţional.
Consiliul de Securitate al ONU se va întruni luni, 1 iunie 2026, la ora 3 p.m. ora New York, în sesiune specială, cu participarea ministrului afacerilor externe al României, Oana Ţoiu.
