PeFoc.ro oferă un grătar Weber cadou la surse de căldură achiziționate în comenzi de minim 3700 lei (P)

PeFoc.ro marchează 26 de ani de activitate pe piața termică din România printr-o campanie aniversară dedicată clienților care își pregătesc locuința pentru confort, siguranță și eficiență în sezonul rece. Brandul a crescut în jurul unor produse esențiale pentru casele românilor: șeminee, sobe, coșuri de fum, centrale și alte soluții de încălzire adaptate nevoilor actuale.

Într-o piață în care alegerea unei surse de căldură presupune atenție la detalii tehnice, compatibilitate și durabilitate, experiența acumulată de PeFoc.ro în peste două decenii devine un avantaj important pentru clienți. Campania aniversară vine ca un gest de apreciere pentru cei care aleg să investească într-o soluție termică potrivită pentru locuința lor.



Grătar Weber cadou pentru comenzile eligibile

În perioada 16-31 Mai 2026, PeFoc.ro oferă gratuit un grătar Weber Compact Kettle 47 cm clienților care plasează o comandă eligibilă. Campania se aplică pentru comenzile care includ o sursă de căldură și au o valoare totală minimă de 3.700 lei, în limita stocurilor disponibile.

Cadoul este legat firesc de universul PeFoc.ro : focul care încălzește casa în sezonul rece se mută, vara, în curte sau pe terasă, în mijlocul grătarului. Astfel, o achiziție practică pentru locuință aduce și un beneficiu potrivit pentru timpul petrecut în aer liber.



De la confort termic la timp petrecut în aer liber

PeFoc.ro nu se limitează doar la produse pentru încălzire. În ultimii ani, interesul pentru amenajarea spațiilor exterioare a crescut, iar curțile, terasele și grădinile au devenit extensii naturale ale casei. De la grătare și echipamente de gătit outdoor până la mobilier bucatarie exterior , clienții caută soluții care transformă spațiul de afară într-un loc funcțional și plăcut.

Aceeași direcție se vede și în interesul tot mai mare pentru produse utile în vacanțe, ieșiri la iarbă verde sau weekenduri în natură. Accesorii camping , grătare compacte și echipamente ușor de transportat fac parte dintr-un stil de viață în care confortul nu se oprește la ușa casei.



Weber Compact Kettle 47 cm, un cadou util pentru sezonul cald



Grătarul Weber Compact Kettle 47 cm este un model pe cărbuni, potrivit pentru curți, terase sau spații mai restrânse. Este un cadou practic pentru familiile care vor să se bucure de mese simple în aer liber, fără echipamente complicate. În același timp, completează natural gama de produse dedicate spațiilor exterioare, unde pot exista și soluții pentru confort în serile mai răcoroase, precum un incalzitor terasa gaz .





Oferta aniversară este valabilă doar între 16 și 31 Mai 2026, în limita stocurilor disponibile. De asemenea, comenzile incluse în campanie nu pot fi returnate, conform condițiilor stabilite.



Prin această campanie, PeFoc.ro marchează 26 de ani de activitate printr-un beneficiu concret: clienții care achiziționează o sursă de căldură eligibilă, primesc gratuit un grătar Weber Compact Kettle 47 cm, potrivit pentru sezonul cald și pentru momentele petrecute afară, alături de familie și prieteni.