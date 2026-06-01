Cel puțin 55 de persoane au murit după o explozie puternică într-un sat din Myanmar

Cel puțin 55 de persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma unei explozii devastatoare produse într-un sat din statul Shan, în nord-estul Myanmarului, o regiune aflată sub controlul insurgenților, relatează BBC.

Tragedia s-a produs duminică în satul Kaung Tat, din comuna Namkham, situată în apropierea graniței cu China. Potrivit unor surse locale, printre victime se numără 25 de femei și 30 de bărbați, însă bilanțul ar putea fi revizuit pe măsură ce operațiunile de intervenție continuă.

Printre cei decedați se află și copii, iar explozia a provocat distrugeri majore în localitate. Sute de locuințe au fost avariate, fiind afectată aproape întreaga zonă rezidențială din apropierea locului unde s-a produs deflagrația.

Martorii au observat un nor uriaș de fum ridicându-se deasupra satului imediat după explozie. Imaginile surprinse la fața locului arată un crater de mari dimensiuni, înconjurat de clădiri distruse, resturi carbonizate și copaci arși.

Armata Națională de Eliberare Ta'ang (TNLA), gruparea rebelă care controlează regiunea și luptă împotriva juntei militare din Myanmar, a transmis că incidentul a fost provocat de explozia accidentală a unor materiale utilizate în activități miniere și în carierele de piatră.

Potrivit unui comunicat al TNLA, explozia s-a produs în jurul prânzului, ora locală. Reprezentanții grupării au confirmat că numeroși locuitori au fost uciși sau răniți și că multe case au fost distruse, fără a oferi însă detalii suplimentare privind circumstanțele exacte ale incidentului.

În primele momente după deflagrație, mulți localnici au crezut că satul a fost ținta unui atac aerian, pe fondul conflictului armat care afectează regiunea.

Myanmar, cunoscut anterior sub numele de Birmania, este scena unor confruntări intense între junta militară și grupările etnice armate. TNLA se numără printre cele mai puternice organizații insurgente din țară.

Potrivit AFP, multe dintre grupările rebele își finanțează activitatea prin exploatarea resurselor minerale, iar standardele reduse de siguranță din acest sector contribuie frecvent la producerea unor accidente grave.