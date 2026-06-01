Minivacanța de Rusalii 2026: 22 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, 10 au ajuns la spital
FOTO: Facebook/ Salvamont România
În ultimele 24 de ore, salvamontiștii au intervenit pentru recuperarea și coborârea în siguranță a 22 de persoane de pe munte, dintre care zece au necesitat transport la spital, potrivit unui anunț făcut luni dimineață de Dispeceratul Național Salvamont.
"În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 17 apeluri prin care se solicitau intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, astfel: 6 apeluri pentru Salvamont Cluj, 3 apeluri pentru Salvamont Judeţul Braşov, 2 apeluri pentru Salvamont Argeş, 2 apeluri pentru Salvamont Neamţ, 1 apel pentru Salvamont Brezoi şi Salvamont Vâlcea, 1 apel pentru Salvamont Dâmboviţa, 1 apel pentru Salvamont Gorj, 1 apel pentru Salvamont Vrancea”, informează salvamontiştii.
În cadrul acestor intervenţii au fost salvate 22 de persoane. Dintre acestea, 10 persoane au fost transportate şi predate serviciului de Ambulanţă SAJ, SMURD sau SALVAMONT pentru transport la spital.
Totodată, au fost primite şi 33 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.
Echipele Salvamont România îndeamnă la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane.
