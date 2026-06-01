Ce nu trebuie să pui niciodată în mașina de spălat: îți poate distruge hainele

Sursă: Realitatea.Net

Deși este unul dintre cele mai utilizate electrocasnice din casă, mașina de spălat poate deteriora unele obiecte dacă este folosită incorect. Specialiștii avertizează că nu toate hainele și accesoriile rezistă la cicluri intense și temperaturi ridicate.

1. Hainele din mătase, piele sau cașmir se pot distruge rapid

Materialele delicate precum mătasea, pielea, suede-ul, catifeaua sau cașmirul nu rezistă bine la ciclurile agresive ale mașinii de spălat.

Țesăturile se pot micșora, deforma sau decolora chiar după câteva spălări.

Specialiștii recomandă spălarea manuală sau curățarea profesională pentru astfel de haine.

2. Sacourile și hainele elegante își pierd forma

Sacourile, costumele și hainele cu structură rigidă sunt printre cele mai afectate articole atunci când sunt spălate în mașină.

„Aceste haine au întărituri și cusături interioare care pot fi distruse de apă și centrifugare” , spune Amy Chernoff.

După o singură spălare, multe dintre ele își pot pierde complet forma.

3. Șepcile și pălăriile se pot deforma

Mulți oameni bagă șepcile direct în mașina de spălat, însă cozorocul și structura interioară pot fi afectate definitiv.

Temperaturile ridicate și centrifugarea puternică pot îndoi materialele rigide din interior.

Specialiștii recomandă curățarea locală cu detergent delicat și uscarea naturală.

4. Sutienele cu sârmă pot strica mașina de spălat

Sutienele cu armătură metalică pot deveni o problemă serioasă pentru mașina de spălat.

„Sârmele se pot desprinde în timpul ciclului și pot deteriora tamburul”, avertizează specialistul.

În plus, materialele delicate se pot rupe mult mai ușor în timpul centrifugării.

Pentru astfel de articole este recomandată spălarea manuală sau folosirea unui săculeț special pentru rufe delicate.

5. Covorașele cu bază din cauciuc pot afecta aparatul

Covorașele antiderapante din baie sau bucătărie par ușor de curățat, însă cauciucul de pe partea inferioară se poate deteriora în timp.

Bucățile desprinse pot bloca sistemul de evacuare sau pot afecta componentele interne ale mașinii de spălat.

„Produsele cu suport din cauciuc sunt mai sigure dacă sunt curățate manual”, explică Amy Chernoff.

Specialiștii atrag atenția că folosirea incorectă a mașinii de spălat poate reduce durata de viață a aparatului și poate duce la reparații costisitoare. În unele cazuri, anumite materiale deteriorate pot provoca inclusiv probleme electrice sau supraîncălzire.

Sursă text: Click.ro