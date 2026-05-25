Ucraina anunță că a lovit o stație strategică de petrol din Rusia care alimentează Moscova

Serviciul de Securitate al Ucrainei susține că a atacat cu drone o stație strategică de pompare a petrolului din regiunea Vladimir, în Rusia, folosită pentru alimentarea Moscovei și a principalelor aeroporturi din capitala rusă.

Potrivit autorităților ucrainene, în urma atacului a izbucnit un incendiu de amploare. Oficialii ruși au confirmat producerea unui incendiu la o instalație de infrastructură, însă fără să ofere detalii despre o posibilă legătură cu industria petrolieră.

Ucrainenii spun că instalația alimenta aeroporturile Moscovei

„Aceasta aprovizionează cu combustibil principalele depozite de petrol din jurul Moscovei, precum și aeroporturile Sheremetyevo, Domodedovo și Vnukovo”, a precizat SBU într-o declarație publicată pe rețelele de socializare.

Autoritatea ucraineană a adăugat că incendiul provocat de atac s-a extins pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați.

Rusia confirmă incendiul, dar fără detalii despre atac

Guvernatorul regiunii Vladimir, Alexander Avdeyev, a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că incendiul izbucnit în apropierea orașului Kameshkovo a fost stins. Potrivit agenției ruse Interfax, oficialul a vorbit doar despre un incendiu la o instalație de infrastructură și nu a făcut referire la un atac asupra unei facilități petroliere. Incidentul are loc în contextul intensificării atacurilor cu drone lansate de Ucraina asupra infrastructurii energetice și logistice din Rusia, pe fondul războiului care continuă între cele două țări.