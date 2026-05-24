Rusia confirmă că a folosit rachete balistice și hipersonice în atacul masiv asupra Ucrainei. Reacția lui Volodimir Zelenski

Rusia a confirmat că a folosit rachete balistice și hipersonice în atacul masiv, din noaptea de sâmbătă spre duminică, asupra Ucrainei, în urma căruia patru oameni au murit, iar alți 83 au fost răniți grav. Armele folosite sunt unele dintre cele mai temute, care nu pot fi interceptate de niciun sistem de apărare antiaeriană. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat anterior că acest lucru se va întâmpla și i-a numit „nebuni” pe ruși.

Forțele armate ruse au devastat capitala Ucranei cu zeci de rachete balistice Oreșniuk și hipersonice Kinjal, dar și cu sute de drone. Atacurile au fost lansate din aer, de la sol și de pe mare, însă grav este că aceste arme nu pot fi detectate de niciun sistem antirachetă.

Apărarea aeriană ucraineană a distrus și blocat 549 de drone și 55 de rachete. Aproximativ 19 rachete nu au reușit să-și atingă totuși țintele civile.

La scurt timp, au fost emise alerte de raid aerian pentru toate regiunile țării.

Președintele Volodimir Zelenski a reacționat rapid, după atacul masiv și i-a numit „nebuni” pe ruși.

”Trei rachete rusești asupra unei infrastructuri de alimentare cu apă, o piață incendiată, zeci de clădiri rezidențiale avariate, mai multe școli, iar el (nr. președintele rus Vladimir Putin) și-a lansat racheta Oreșnik împotriva Bila Țerkva. Sunt cu adevărat nebuni”, a declarat președintele ucrainean.

Pe de altă parte, Dmitri Medvedev spune că Ucraina avea nevoie de aceste atacuri masive din partea Rusiei ca să le fie mai ușor să ceară bani de arme.

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a condamnat atacul Rusiei pe care a acuzat-o că terorizează Ucraina.

"Rusia a ajuns într-un impas pe câmpul de luptă, aşa că terorizează Ucraina cu atacuri deliberate asupra centrelor oraşelor. Acestea sunt acte de teroare abominabile menite să ucidă cât mai mulţi civili", a scris Kallas pe X.