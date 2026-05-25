Trecătorul rănit în timpul atacului armat de la Casa Albă se află în stare gravă

Trecătorul rănit în urma unui schimb de focuri produs sâmbătă seară în apropierea unui punct de control al Casei Albe se află în stare gravă, dar stabilă, potrivit autorităților americane.

Trecătorul rănit, a cărui identitate nu a fost făcută publică, a suferit o rană prin împușcare descrisă ca nefiind în pericol de moarte. Nu este clar în ce împrejurări a fost lovit de glonț. Niciun ofițer nu a fost rănit, a confirmat directorul Secret Service, Sean Curran, într-un comunicat postat pe rețelele sociale. „Gândurile noastre sunt alături de trecătorul nevinovat rănit în acest incident”, a transmis Curran, conform AP News .

Incidentul a avut loc în timp ce președintele Donald Trump se afla în interiorul Casei Albe. Suspectul, identificat ca Nasire Best, în vârstă de 21 de ani, din Dundalk, Maryland, a deschis focul înspre un punct de securitate al Casei Albe, moment în care agenții Secret Service au ripostat. Best a fost transportat la spital, unde a fost declarat decedat.

Potrivit documentelor judiciare din Washington D.C., Best avusese un incident anterior în apropierea Casei Albe, în iulie anul trecut fusese arestat după ce încercase să pătrundă pe terenul Casei Albe pe la un alt punct de control, ignorând ordinele ofițerilor și afirmând că este Iisus Hristos. Best era absolvent al liceului Dundalk, promoția 2023, unde practicase atletism.

Mama suspectului a declarat pentru The Washington Post că a aflat despre incident de pe rețelele sociale și că nu-i vine să creadă. „Nu a fost niciodată violent, indiferent de ce postează lumea”, a spus femeia.

Acesta este al treilea incident armat care îl vizează pe președintele Trump în decurs de o lună, după atacul de la Dineul Asociației Corespondenților Casei Albe din aprilie și un alt schimb de focuri produs la începutul lunii mai în apropierea Monumentului Washington.