Rusia a distrus Muzeul Cernobîl la 40 de ani de la dezastrul nuclear care a contribuit la disoluția URSS - galerie FOTO
Ruinele Muzeului Cernobîl
Muzeul Național Cernobîl, din Ucraina, a fost distrus în timpul atacurilor masive lansate de Rusia în noaptea de sâmbătă spre duminică. Clădirea istorică, care găzduia una dintre cele mai importante colecții dedicate dezastrului nuclear din 1986, a fost complet ruinată.
Potrivit administrației muzeului, „clădirea muzeul care a păstrat mărturii unice, documente și amintiri vii ale martorilor evenimentelor din 1986 nu mai există”, scrie Cernobîl Cernobîlschi.
Instituția fusese inaugurată în 1992 și primise statut național în 1996. În acest an, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la catastrofa de la centrala nucleară, expoziția fusese modernizată substanțial. După lucrări îndelungate, muzeul își redeschisese porțile pe 26 aprilie 2026, noua expoziție fiind accesibilă publicului de mai puțin de o lună.
Clădire cu valoare istorică și un patrimoniun istoric unic
Muzeul era amplasat în Turnul istoric al Stației de Pompieri din Podil, ai cărei militari s-au aflat printre primii salvatori care au intervenit la incendiul de la reactorul 4 al centralei. Timp de decenii, muzeul a adunat documente, obiecte, fotografii și mărturii legate de centrala nucleară, orașul Pripiat și Zona de Excluziune. Nu se știe încă dacă vreo parte a colecției a putut fi salvată. Spațiul era și un loc de întâlnire pentru lichidatori și pentru foști locuitori ai localităților evacuate.
Reacția Kievului
Reprezentanții instituției resping categoric ideea că muzeul ar fi putut fi considerat o țintă militară: „Ce imaginație bolnavă ar putea vedea într-un astfel de loc un ‘centru de luare a deciziilor’ sau o ‘țintă militară legitimă’? Acest lucru nu poate fi explicat prin nicio logică militară.Pot distruge ziduri și expoziții, pot arde documente și artefacte. Dar adevărul nu poate fi distrus. Și cu siguranță îl vom păstra pentru generațiile viitoare”, se arată în mesajul instituției.
