Dramă în familia lui Trump, fosta noră, Vanessa, are cancer

Dramă la Casa Albă. Fosta noră a președintelui Donald Trump are cancer la sân. Vanessa anunțat pe pagina ei de socializare că a început deja tratamentul împotriva bolii. Internauții i-au transmis acesteia numeroase mesaje de încurajare.

Vanessa Trump, fostă model și actriță, a mărturisit pe o rețea de socializare că a fost diagnosticată cu cancer mamar și că a început deja tratamentul. „Rămân concentrată și optimistă, înconjurată de dragostea și sprijinul familiei mele, al copiilor mei și al celor mai apropiați oameni.”, a spus fosta noră a președintelui Donald Trump.

Femeia a divorțat în 2018 de fiul cel mare al președintelui american, după 12 ani de mariaj. Cei doi au împreună cinci copii. Rețelele de socializare au fost inundate de mesaje de susținere. „Mă rog pentru puterea ta și pentru o recuperare rapidă”, este unul dintre mesaje.

Vestea tragică vine înainte de nunta fiului cel mare al liderului de la Casa Albă, care urmează să își unească destinul cu un alt model de top. Marele absent de la eveniment va fi chiar Donald Trump, spun jurnaliștii.