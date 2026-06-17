Un asteroid uriaș se apropie de Pământ în această lună, pentru prima dată după 400 de ani

Peste doar câteva zile, pe 27 iunie 2026, un asteroid masiv va trece pe lângă Pământ la cea mai mică distanță înregistrată în ultimele patru secole. Fenomenul astronomic rar a pus în alertă maximă rețelele globale de monitorizare spațială, oferind cercetătorilor o oportunitate istorică de studiu.
Pe data de 27 iunie 2026, comunitatea științifică globală va fi martora unui eveniment astronomic de o importanță rară. Potrivit publicației Daily Galaxy, asteroidul 152637 (1997 NC1) va trece pe lângă Pământ la o distanță minimă istorică pentru ultimele patru secole. Evenimentul reprezintă o oportunitate științifică extraordinară pentru astronomi, în condițiile în care obiectul cosmic va rămâne pe o traiectorie complet sigură, iar o apropiere similară nu va mai avea loc până în anul 2133.
Corpul ceresc va trece la aproximativ 2,56 milioane de kilometri de Terra. Deși pare o distanță uriașă, în termeni astronomici este cea mai mică înregistrată pentru acest obiect din anul 1600 și până în prezent. Acest asteroid aparține clasei Aten și are o orbită care se intersectează cu cea a planetei noastre, iar dimensiunile sale estimate sunt impresionante, variind între 900 de metri și 1,5 kilometri în diametru. Oamenii de știință dau asigurări că nu există niciun risc de impact în viitorul previzibil, însă datele colectate acum vor fi folosite pentru a actualiza modelele orbitale pe termen lung.
Mobilizare globală: Cum va fi urmărit asteroidul de pe Terra
Pentru monitorizarea acestui zbor istoric de proximitate, au fost deja lansate campanii ample de observare care implică atât telescoape optice, cât și sisteme radar de ultimă generație. Pentru publicul larg, proiectul Virtual Telescope va transmite imagini live cu deplasarea corpului ceresc prin spațiu.
Specialiștii subliniază că măsurătorile radar sunt vitale deoarece elimină incertitudinile legate de dimensiunea reală a obiectului. În timp ce telescoapele optice doar estimează dimensiunile pe baza luminii reflectate, radarul poate pătrunde dincolo de aparențe. NASA explică faptul că un asteroid mare și întunecat poate părea identic printr-un telescop optic cu unul mic și foarte deschis la culoare. Din acest motiv, celebrul radar Goldstone va fi utilizat pentru a stabili cu precizie milimetrică forma, compoziția și modul de rotație al asteroidului.
Ce așteaptă oamenii de știință de la cartografierea radar
Analiza radar programată pentru această lună va clarifica definitiv diametrul real și structura suprafeței asteroidului. Undele radio trimise de pe Pământ și reflectate de corpul cosmic vor permite cercetătorilor să reconstruiască forma sa tridimensională.
Totodată, datele vor determina viteza exactă de rotație și eventualele neregularități structurale, informații esențiale pentru predicțiile orbitale din viitor. Chiar dacă obiectul este clasificat oficial drept un „asteroid potențial periculos”, această etichetă reflectă strict dimensiunea și apropierea sa periodică de Pământ; riscul real de impact rămâne zero pentru cel puțin următorul secol.
Condițiile de observare: Cum poate fi văzut de astronomii amatori
În momentul maximei apropieri, asteroidul va atinge o magnitudine vizuală de aproximativ 10, ceea ce înseamnă că nu va putea fi observat cu ochiul liber, dar va fi perfect vizibil prin intermediul telescoapelor de mici dimensiuni. Locuitorii din emisfera nordică vor avea o poziție privilegiată pentru a observa faza de apropiere a obiectului, în timp ce pasionații din emisfera sudică vor putea urmări mai bine faza de îndepărtare a acestuia.
Mișcarea sa pe bolta cerească va fi relativ lentă, permițând o colaborare strânsă între astronomii amatori și cei profesioniști pentru adunarea unor date poziționale extrem de precise.
În final, această întâlnire din iunie 2026 va servi ca un punct crucial de calibrare pentru știința planetară modernă. Deoarece traiectoria asteroidului se modifică lent sub influența gravitației celorlalte planete, valoarea măsurătorilor de acum va fi resimțită direct de generațiile viitoare de cercetători, care vor folosi aceste baze de date la următoarea întâlnire majoră din 2133, contribuind direct la perfecționarea sistemelor globale de apărare planetară.