Un asteroid uriaș se apropie de Pământ în această lună, pentru prima dată după 400 de ani

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 iun. 2026, 16:22

Peste doar câteva zile, pe 27 iunie 2026, un asteroid masiv va trece pe lângă Pământ la cea mai mică distanță înregistrată în ultimele patru secole. Fenomenul astronomic rar a pus în alertă maximă rețelele globale de monitorizare spațială, oferind cercetătorilor o oportunitate istorică de studiu.

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