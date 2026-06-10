O avocată însărcinată cu gemeni a murit cu doar câteva zile înainte de a deveni mamă. Nici bebelușii nu au putut fi salvați

Sursă: Realitatea.Net

O tânără avocată în vârstă de 32 de ani, aflată în ultimele zile de sarcină și pregătită să aducă pe lume doi gemeni, a murit subit înainte de naștere. Medicii nu au mai reușit să îi salveze nici pe cei doi copii.

Tinatin (Tiko) Beriashvili, o avocată apreciată și cunoscută în capitala Georgiei, Tbilisi, se afla în ultimul trimestru de sarcină și urma să nască în orice moment. Potrivit informațiilor oferite de familie, femeia și-a pierdut brusc cunoștința în propria locuință.

A fost transportată de urgență la spital

Rudele au solicitat imediat intervenția echipajelor medicale, iar tânăra a fost transportată de urgență la spital în stare de inconștiență. În ciuda eforturilor depuse de medici, viața acesteia nu a mai putut fi salvată.

Situația a fost cu atât mai dramatică deoarece femeia era însărcinată cu gemeni. Din nefericire, nici cei doi copii nu au supraviețuit.

Primele ipoteze privind cauza decesului

Potrivit informațiilor preliminare comunicate familiei, medicii suspectează că decesul ar fi fost provocat de un cheag de sânge. Totuși, cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma autopsiei și a investigațiilor medico-legale.

Apropiații spun că vestea a venit ca un șoc, mai ales că sarcina evoluase normal, iar familia se pregătea cu emoție pentru venirea pe lume a celor doi copii.

„Trebuia să nască de la o zi la alta. Era un profesionist excepțional și o persoană foarte iubită. Nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie”, au declarat persoane apropiate familiei.

Comunitatea juridică, în stare de șoc

Moartea prematură a tinerei avocate a stârnit un val de reacții emoționante în rândul colegilor și prietenilor. Cei care au cunoscut-o o descriu drept o femeie dedicată profesiei sale, apreciată pentru profesionalism și pentru caracterul său cald.

Mesajele de condoleanțe au început să curgă imediat după anunțarea tragediei, mulți dintre cei care au colaborat cu ea exprimându-și regretul pentru pierderea unei persoane considerate un model de seriozitate și implicare.

Tinatin Beriashvili era deja mama unui copil, iar familia sa aștepta cu bucurie extinderea familiei odată cu venirea pe lume a gemenilor. În locul unui moment de fericire, cei apropiați se confruntă acum cu o pierdere greu de imaginat.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs decesul.