Doliu uriaș în politica franceză. Fosta primă-doamnă Bernadette Chirac a murit

Sursă: realitatea.net

Franța este în doliu după moartea Bernadettei Chirac, văduva fostului președinte Jacques Chirac. Fosta Primă Doamnă s‑a stins la vârsta de 93 de ani, după o viață petrecută în centrul scenei politice franceze.

Bernadette Chirac a fost mult timp în umbra soțului ei, însă odată cu instalarea la Élysée și cu ascensiunea politică a lui Jacques Chirac, și‑a construit treptat propria influență publică. Provenită din marea burghezie pariziană, a studiat la Sciences Po, unde l‑a cunoscut pe viitorul președinte al Franței, scrie BFM TV.

Jaques și Bernadette Chirac (2013, Profimedia)

Cei doi s‑au căsătorit în 1956, iar Bernadette s‑a dedicat complet carierei politice a soțului ei. L‑a sprijinit inclusiv în pregătirea examenelor pentru ENA, luând cursuri de dactilografie pentru a‑i putea redacta fișele de studiu. Mai târziu, avea să descrie relația lor drept „un mariaj al ambiției”.

De-a lungul deceniilor, Bernadette Chirac a devenit o figură respectată în viața publică franceză, implicată în numeroase proiecte sociale și caritabile. Dispariția ei marchează sfârșitul unei epoci pentru politica franceză.