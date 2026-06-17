Harta radarelor fixe din România în 2026: De ce NU dau amenzi de viteză camerele inteligente CNAIR

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 iun. 2026, 15:50

Deși pe noile autostrăzi și drumuri naționale din România au fost montate camere inteligente capabile să măsoare viteza, acestea nu pot emite amenzi rutiere în 2026. Reprezentanții CNAIR au explicat în exclusivitate pentru ProMotor mecanismul din spatele acestor dispozitive și au dezvăluit adevărul despre mult discutata hartă a radarelor fixe din țară.

Distribuie articolul