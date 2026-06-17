Harta radarelor fixe din România în 2026: De ce NU dau amenzi de viteză camerele inteligente CNAIR

Deși pe noile autostrăzi și drumuri naționale din România au fost montate camere inteligente capabile să măsoare viteza, acestea nu pot emite amenzi rutiere în 2026. Reprezentanții CNAIR au explicat în exclusivitate pentru ProMotor mecanismul din spatele acestor dispozitive și au dezvăluit adevărul despre mult discutata hartă a radarelor fixe din țară.
România nu mai beneficiază de un sistem funcțional de radare fixe de o foarte lungă perioadă de timp. În prezent, singurele dispozitive video montate în puncte fixe pe șosele sunt cele administrate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Deși pe autostrăzile noi și pe mai multe drumuri naționale au fost deja instalate camere inteligente capabile să măsoare viteza mașinilor, această funcție rămâne nefolosită. În paralel, autoritățile au demarat procedurile pentru achiziția a sute de noi echipamente.
Blocajul tehnic: Camerele văd viteza, dar nu pot emite sancțiuni
Pe rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi administrată de CNAIR funcționează deja aproape 100 de camere inteligente. Acestea sunt amplasate pe rute cheie, inclusiv pe autostrăzile A1, A2 și A3, dar și pe drumurile expres deschise circulației în ultimii ani. Majoritatea acestor dispozitive sunt deja conectate la centrele de management al traficului sau se află în curs de conectare.
Totuși, în 2026, rolul lor este strict de monitorizare. Reprezentanții CNAIR au explicat că, deși echipamentele pot detecta viteza cu care rulează un autovehicul, ele nu pot genera automat amenzi pe baza numărului de înmatriculare. Sancțiunile vor deveni posibile abia după ce aceste dispozitive vor fi integrate în sistemul național e-Sigur, proces care se află încă în derulare.
Planul e-Sigur: CNAIR cumpără 400 de radare fixe pentru calcularea vitezei medii
Pentru a pune bazele unui sistem de monitorizare complet automatizat, CNAIR a lansat o licitație masivă pentru achiziționarea a 400 de radare fixe. Informația a fost confirmată oficial de purtătorul de cuvânt al instituției.
„În acest moment se află în derulare licitația pentru achiziționarea a 400 de camere inteligente, care vor fi conectate la sistemul național e-Sigur”, a declarat Alin Șerbănescu pentru ProMotor.
Noul mecanism va funcționa pe baza unui sistem dublu de verificare:
Viteza instantanee: Camerele inteligente vor determina în timp real viteza cu care trece mașina prin dreptul lor.
Viteza medie (radar secvențial): Prin intermediul sistemului e-Sigur, se va calcula timpul în care un vehicul parcurge distanța dintre două radare fixe consecutive. Dacă timpul este prea scurt, sistemul va concluziona că viteza medie legală a fost depășită și va emite sancțiunea.
Harta radarelor fixe: Unde vor fi activate primele dispozitive
Potrivit datelor oficiale, primele radare inteligente sunt deja poziționate pe cele trei autostrăzi principale care pornesc din Capitală: București-Pitești (A1), București-Constanța (A2) și București-Ploiești (A3).
Următoarea etapă de extindere vizează cele mai circulate drumuri naționale din țară: DN1, DN2, DN6 și DN7. Noile sisteme vor fi montate pe aceeași infrastructură pe care funcționează în prezent camerele pentru verificarea rovinietei.
Echipamentele de ultimă generație vor include camere video de înaltă rezoluție, senzori radar performanți și sisteme automate de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare (ANPR). În prima fază, vor fi integrate în rețeaua e-Sigur camerele deja existente pe autostrăzi și pe drumurile expres noi. Ulterior, pe măsură ce restul de 400 de radare vor fi achiziționate și montate, monitorizarea va acoperi toate șoselele de importanță majoră din România.