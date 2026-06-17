Avion prăbușit pe o autostradă din Texas: Pasageri salvați din aeronava în flăcări VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 iun. 2026, 12:02

Un accident aviatic grav a avut loc în sudul Texasului, unde un avion de mici dimensiuni, de tip Business Jet, s-a prăbușit pe o autostradă aglomerată. În urma impactului violent pe autostrada Loop 20 din Laredo, o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite, traficul fiind complet blocat pe ambele sensuri din cauza resturilor împrăștiate pe șosea.

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