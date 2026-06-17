Avion prăbușit pe o autostradă din Texas: Pasageri salvați din aeronava în flăcări VIDEO

Un accident aviatic grav a avut loc în sudul Texasului, unde un avion de mici dimensiuni, de tip Business Jet, s-a prăbușit pe o autostradă aglomerată. În urma impactului violent pe autostrada Loop 20 din Laredo, o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite, traficul fiind complet blocat pe ambele sensuri din cauza resturilor împrăștiate pe șosea.
Imaginile video care circulă pe rețelele de socializare surprind momente de-a dreptul dramatice imediat după impact. Aeronava, un Business Jet privat, era complet învăluită în flăcări și fum gros, în timp ce echipele de salvare sosite la fața locului și mai mulți șoferi curajoși încercau cu disperare să spargă geamurile pentru a-i elibera pe pasagerii blocați în interior.
În ciuda violenței prăbușirii, martorii au filmat patru persoane în timp ce reușeau să iasă din epavă pe propriile picioare. Avionul s-a oprit răsturnat pe o parte, după ce s-a izbit violent de o barieră de protecție de pe marginea autostrăzii, impactul fiind atât de puternic încât coada aparatului de zbor a fost complet smulsă din fuselaj.
Un vehicul de pe autostradă, lovit în plin de avion
Tragedia s-a petrecut la scurt timp după ora locală 22:00. Jose Baeza, anchetator în cadrul Departamentului de Poliție din Laredo, a confirmat că avionul aflat în cădere a izbit în plin un vehicul care circula regulamentar pe autostradă. Din acest motiv, autoritățile americane încă încearcă să stabilească dacă persoana care și-a pierdut viața se afla la bordul aeronavei sau a fost o victimă de la sol, aflată în mașina lovită.
Intervenția inițială a fost una extrem de riscantă. Cinci dintre primii polițiști care au sosit la fața locului și au intrat în zona toxică pentru a salva vieți au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați de urgență la spital după ce au inhalat cantități mari de fum.
O defecțiune mecanică la scurt timp după decolarea din Mexic
Conform datelor oficiale de monitorizare furnizate de FlightAware, aeronava implicată în incident era un model bimotor de tip Cessna Citation Latitude, aflat în flota companiei de zboruri private NetJets. Avionul decolase cu doar câteva ore înainte de pe Aeroportul Internațional Los Cabos din Mexic, la ora locală 18:19.
Deși o anchetă oficială este în plină desfășurare pentru a stabili cu exactitate dinamica accidentului, primele ipoteze au fost deja lansate. Directorul Aeroportului Internațional Laredo, Gilberto Sanchez, a declarat că aeronava a suferit o defecțiune mecanică catastrofală înainte de a pierde altitudine și a se prăbuși pe șosea.
Poliția a refuzat momentan să dezvăluie identitățile celor șase persoane aflate la bord sau starea exactă de sănătate a răniților internați în spitalele locale, însă date fiind specificațiile aparatului de zbor, se presupune că pasagerii erau oameni de afaceri.
Al doilea accident aviatic grav în SUA în doar o săptămână
Acest incident sporește îngrijorarea autorităților aviatice americane, fiind al doilea eveniment de o gravitate extremă în decurs de doar câteva zile.
Cu doar două nopți înainte, o altă tragedie a zguduit Statele Unite: opt persoane, printre care și doi ingineri ai companiei Boeing, și-au pierdut viața după ce un bombardier strategic B-52 aparținând Forțelor Aeriene ale SUA s-a prăbușit imediat după decolarea de la Baza Aeriană Edwards din California, în timpul unei misiuni de testare.