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Politica· 1 min citire

Șeful ANAF, comparat cu Mircea Geoană după declarația șocantă

10 iun. 2026, 17:17
Mircea Geoană

Mircea Geoană

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS

Declarația controversată a șefului ANAF a readus în atenție una dintre cele mai cunoscute gafe din politica românească. Afirmația halucinantă a lui Adrian Nica, care spune că în ANAF nu sunt toți hoți, amintește de declarația lui Mircea Geoană din 2007.

De la „Nu știm câți suntem” la „Nu toți sunt hoți”

Întrebat atunci dacă sunt prea mulți ofițeri de informații în România, Geoană a răspuns atunci:

„Nu știm câți suntem, în primul rând”

Este o replică rămasă celebră.

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