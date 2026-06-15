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Politica· 1 min citire

llie Bolojan e disperat. Vrea să conteste la CCR desemnarea lui Adrian Veștea

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 12:38
SursăRealitatea PLUS

Tensiunile din interiorul PNL sunt la cote maxime după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Potrivit surselor Realitatea PLUS, liberalii apropiați de Ilie Bolojan analizează varianta sesizării Curții Constituționale a României privind decretul de desemnare a noului prim-ministru.

Liberalii invocă lipsa unei consultări reale înaintea nominalizării lui Adrian Veștea

Sursele menționate anterior spun că documentația juridică ar fi fost deja pregătită la grupul parlamentar PNL din Senat, coordonat de Mircea Abrudean.

Demersul ar urma să invoce lipsa unei consultări reale cu conducerea partidului înaintea nominalizării lui Adrian Veștea.

Mișcarea liberalilor din tabăra lui Ilie Bolojan vine după reacția extrem de dură a acestuia, în care a calificat desemnarea lui Veștea drept „un act ostil” și „o evidentă încercare de rupere a PNL”, susținând că nici el și nici conducerea partidului nu au fost informați în prealabil despre decizia președintelui.

„Un act greu de digerat”

La rândul său, Mircea Abrudean a declarat că desemnarea unui premier fără o consultare prealabilă a PNL este „un act greu de digerat” și a sugerat că soluția constituțională ar fi fost reluarea consultărilor politice.

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