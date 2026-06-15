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Politica· 1 min citire
llie Bolojan e disperat. Vrea să conteste la CCR desemnarea lui Adrian Veștea
FOTO: Arhivă
Publicat15 iun. 2026, 12:38
SursăRealitatea PLUS
Tensiunile din interiorul PNL sunt la cote maxime după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Potrivit surselor Realitatea PLUS, liberalii apropiați de Ilie Bolojan analizează varianta sesizării Curții Constituționale a României privind decretul de desemnare a noului prim-ministru.
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