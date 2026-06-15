llie Bolojan e disperat. Vrea să conteste la CCR desemnarea lui Adrian Veștea

Publicat 15 iun. 2026, 12:38 Sursă Realitatea PLUS

Tensiunile din interiorul PNL sunt la cote maxime după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Potrivit surselor Realitatea PLUS, liberalii apropiați de Ilie Bolojan analizează varianta sesizării Curții Constituționale a României privind decretul de desemnare a noului prim-ministru.

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