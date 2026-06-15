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Politica· 2 min citire

Ședință de urgență în PNL după desemnarea ca premier a lui Adrian Veștea

PNL

PNL

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 09:21
Actualizat15 iun. 2026, 09:22
SursăRealitatea PLUS

În această după amiază, la ora 17:00, PNL se întrunește într-o ședință de urgență după desemnarea lui Adrian Vestea în funcția de prim-ministru de către Nicușor Dan! După anunțul de la Cotroceni, mai mulți liberali din tabăra lui Ilie Bolojan au ieșit într-un atac disperat la adresa prim-vicepreședintelui.

Liderii PNL se reunesc luni, la ora 17, într-o ședință extrem de importantă la Parlament pentru a decide dacă îi vor acorda sprijinul lui Adrian Veștea pentru funcția de premier.

Întrunire în BPN a liderilor PNL pentru a decide acordarea sprijinului lui Adrian Veștea

Se anunță o ședință plină de tensiuni, după ce mai mulți membri din anturajul lui Ilie Bolojan au lansat un atac disperat la adresa noului premier desemnat de către Nicușor Dan ieri, la Palatul Cotroceni. Adrian Veștea este și unul dintre prim-vicepreședinți Partidului Național Liberal.

Guvernul Veștea are nevoie de 233 voturi din partea Parlamentului

Noul premier desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a alcătui programul de guvernare, noul executiv cu miniștrii și pentru a veni în Parlament, în comisii în vederea votului de încredere. 233 de voturi sunt necesare din partea Parlamentului pentru ca guvernul Veștea să fie învestit cu votul de încredere.

Tabăra din jurul lui Ilie Bolojan cere excluderea lui Veștea din PNL

Raluca Turcan a reacționat, cerând excluderea lui Veștea din PNL, cu toate că această decizie nu se poate lua într-un într-un Birou Politic Național, ci doar în cadrul unui congres, care poate fi convocat în termen de 15 zile, conform regulamentului.

Ciprian Ciucu, un alt apropiat din tabăra lui Ilie Bolojan, menționează că acest lucru a fost o trădare completă, respectiv, un act de agresiune la adresa unui partid democratic.

De asemenea, Mircea Abrudean, președintele Senatului, menționează că este un act care poate fi greu de digerat, inclusiv pentru cei care au văzut și au trăit multe în politică.

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