Ședință de urgență în PNL după desemnarea ca premier a lui Adrian Veștea

Publicat 15 iun. 2026, 09:21 Actualizat 15 iun. 2026, 09:22 Sursă Realitatea PLUS

În această după amiază, la ora 17:00, PNL se întrunește într-o ședință de urgență după desemnarea lui Adrian Vestea în funcția de prim-ministru de către Nicușor Dan! După anunțul de la Cotroceni, mai mulți liberali din tabăra lui Ilie Bolojan au ieșit într-un atac disperat la adresa prim-vicepreședintelui.

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