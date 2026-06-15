Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Ședință de urgență în PNL după desemnarea ca premier a lui Adrian Veștea
PNL
Publicat15 iun. 2026, 09:21
Actualizat15 iun. 2026, 09:22
SursăRealitatea PLUS
În această după amiază, la ora 17:00, PNL se întrunește într-o ședință de urgență după desemnarea lui Adrian Vestea în funcția de prim-ministru de către Nicușor Dan! După anunțul de la Cotroceni, mai mulți liberali din tabăra lui Ilie Bolojan au ieșit într-un atac disperat la adresa prim-vicepreședintelui.
Citește și
- 10:59Posibil vot pentru guvernul Veștea, săptămâna viitoare. PSD își dorește aceleași ministere din vechiul executiv - SURSE
- 10:19Kelemen Hunor, despre negocierile cu premierul desemnat: ”Dacă ne invită, bineînțeles că îi vom asculta sugestiile
- 09:33Dezastrul economic lăsat în urmă de Ilie Bolojan. Facturile au explodat, iar inflația se apropie de 11%
- 09:26 Încep negocierile pentru formarea guvernului. Adrian Veștea, cursă contra cronometru pentru votul în Parlament
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News