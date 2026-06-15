Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Ședință crucială la PSD, ASTĂZI, la ora 15:00. Mișcarea pe care o vor face social-democrații după desemnarea noului premier

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 12:19
Actualizat15 iun. 2026, 12:20
SursăRealitatea PLUS

Consiliul Politic Național al PSD se reunește luni, în format online, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru formarea Guvernului, decizie luată fără ca PNL să fi fost consultat sau informat în prealabil.

”Consiliul Politic Naţional al Partidului Social Democrat se reuneşte astăzi, 15 iunie 2026, ora 15:00, în format online”, anunţă, luni, PSD, printr-u comunicat de presă.

La rândul său, PNL a convocat, de la ora 17.00, Biroul Politic Naţional, în cadrul căruia se va decide dacă va fi convocat sau nu Consiliului Național.

Şedinţele de urgenţă ale principalelor partide de pe scena politică au fost convocate ca urmare a anunţului de duminică a preşedintelui Nicuşor Dan, care l-a desemnat pe liberalul Adrian Veştea să formeze Guvernul, fără ca PNL să fie consultat sau informat cu privire la această decizie.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, că modul de desemnare ”ridică semne de întrebare”, precizând că trebuie ”clarificat dacă există sprijin parlamentar în spate”, dar şi ”care este poziţia Partidului Naţional Liberal”.

”Dacă candidatul la funcţia de prim-ministru ne invită la discuţii, îi vom asculta, desigur, propunerile, aşa cum am făcut şi în cazul lui Eugen Tomac. Aceasta este atitudinea corectă şi responsabilă. Abia când vom şti cu ce majoritate parlamentară, cu ce program de guvernare şi cu ce miniştri se bazează, vom putea lua o decizie responsabilă cu privire la poziţia UDMR”, a anunţat, duminică, Kelemen Hunor.

Totodată, USR a decis, duminică seară, în unanimitate, să nu susţină Guvernul premierului desemnat Adrian Veştea, precizând că vor ”rămâne consecvenţi” cu decizia ”de a nu mai forma un guvern cu PSD”.

”Un guvern care livrează rezultate pentru cetăţeni nu se poate naşte din trădarea propriului partid. Noi nu vom trăda speranţele şi încrederea alegătorilor noştri. Vom convoca un Comitet Politic pentru a lua o decizie formală în privinţa Guvernului Veştea”, se arată în Rezoluţia Biroului Naţional al USR, adoptată în unanimitate duminică, 14 iunie 2026.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

adrian vesteaPSDBPN

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe