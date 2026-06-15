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Politica· 2 min citire
Ședință crucială la PSD, ASTĂZI, la ora 15:00. Mișcarea pe care o vor face social-democrații după desemnarea noului premier
FOTO: Arhivă
Publicat15 iun. 2026, 12:19
Actualizat15 iun. 2026, 12:20
SursăRealitatea PLUS
Consiliul Politic Național al PSD se reunește luni, în format online, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea pentru formarea Guvernului, decizie luată fără ca PNL să fi fost consultat sau informat în prealabil.
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