Posibil vot pentru guvernul Veștea, săptămâna viitoare. PSD își dorește aceleași ministere din vechiul executiv - SURSE

Publicat 15 iun. 2026, 10:59 Actualizat 15 iun. 2026, 11:00 Sursă Realitatea PLUS

Deja se fac foarte multe calcule politice, negocieri și se stabilește și un posibil program pentru momentul în care un guvern condus de Adrian Veștea ar putea veni în Parlament pentru a obține votul de încredere. Guvernul Veștea ar putea fi învestit de parlament săptămâna viitoare.

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