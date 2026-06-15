Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Posibil vot pentru guvernul Veștea, săptămâna viitoare. PSD își dorește aceleași ministere din vechiul executiv - SURSE

Adrian Veștea, premierul desemnat (foto: Inquam Photos)

Adrian Veștea, premierul desemnat (foto: Inquam Photos)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 10:59
Actualizat15 iun. 2026, 11:00
SursăRealitatea PLUS

Deja se fac foarte multe calcule politice, negocieri și se stabilește și un posibil program pentru momentul în care un guvern condus de Adrian Veștea ar putea veni în Parlament pentru a obține votul de încredere. Guvernul Veștea ar putea fi învestit de parlament săptămâna viitoare.

Se vor purta negocieri în zilele următoare și, conform surselor Realitatea Plus, ar trebui renegociat inclusiv protocolul de coaliție.

Votul final pentru învestirea guvernului Veștea, săptămâna viitoare, joi sau vineri

Potrivit surselor Realitatea Plus, săptămâna viitoare, joi sau vineri, s-ar putea da votul final pentru guvernul propus de Adrian Veștea.

Nu este clar în momentul de față dacă va mai fi rotativă guvernamentală o parte a acestui protocol sau nu, este o discuție care trebuie să se poarte.

PSD își dorește aceleași ministere din vechiul guvern

De asemenea, social-democrații și-ar dori exact aceleași ministere pe care l-au avut și în vechiul guvern, însă așteaptă aceștia să vadă ce va reieși din negocieri, atunci când vor discuta și cu premierul desemnat în perioada următoare. De asemenea, UDMR a transmis că nu este interesat să stea în opoziție.

Negocierile privind guvernul Veștea vor începe cel mai probabil de mâine, după ce liberalii vor lua mai întâi o decizie în ședința din această seară.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

votguvernvesteaPSDPNL

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe