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Politica· 1 min citire
Posibil vot pentru guvernul Veștea, săptămâna viitoare. PSD își dorește aceleași ministere din vechiul executiv - SURSE
Adrian Veștea, premierul desemnat (foto: Inquam Photos)
Publicat15 iun. 2026, 10:59
Actualizat15 iun. 2026, 11:00
SursăRealitatea PLUS
Deja se fac foarte multe calcule politice, negocieri și se stabilește și un posibil program pentru momentul în care un guvern condus de Adrian Veștea ar putea veni în Parlament pentru a obține votul de încredere. Guvernul Veștea ar putea fi învestit de parlament săptămâna viitoare.
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