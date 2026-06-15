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Politica· 2 min citire

Kelemen Hunor, despre negocierile cu premierul desemnat: ”Dacă ne invită, bineînțeles că îi vom asculta sugestiile

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 10:19

Kelemen Hunor a declarat că dacă premierul desemnat, Adrian Veștea, va invita UDMR la negocieri, reprezentanții formațiunii politice îi vor asculta sugestiile. Președintele UDMR a subliniat că o decizie va fi luată după ce se va cunoaște programul de guvernare și componența viitorului cabinet.

”Metoda nominalizării ridică întrebări”

”Lecția ultimelor săptămâni este clară: poți guverna cu majoritate parlamentară stabilă, program clar și decizii responsabile.

Eugen Tomac a întors sarcina formării unui guvern, după ce a devenit clar că nu este necesară majoritate pentru inaugurarea guvernului. Șeful statului l-a desemnat acum pe Adrian Veștea, politician al Partidului Național Liberal, fost ministru al dezvoltării.

Cu toate acestea, metoda nominalizării ridică întrebări: putem începe construirea guvernului prin evitarea realităților parlamentare și politice, în timp ce după nominalizare trebuie clarificat dacă există sprijin parlamentar în spatele acestuia și cum se raportează Partidul Național Liberal la acesta?”, a scris Kelemen Hunor, duminică seară, pe Facebook.

”Oamenii se așteaptă ca România să aibă un guvern funcțional”

Totodată, liderul UDMR a anunțat că va fi luată ”o decizie responsabilă” când se va ști ce fel de majoritate parlamentară, program de guvernare și miniștri are viitorul guvern.

”Dacă premierul nominalizat ne invită să negociem, bineînțeles că îi vom asculta sugestiile, așa cum am făcut în cazul lui Eugen Tomac. Aceasta este atitudinea corectă și responsabilă. Când știm deja ce fel de majoritate parlamentară, ce fel de program de guvernare și ce fel de miniștri are, atunci putem lua o decizie responsabilă privind poziția UDMR. Oamenii se așteaptă pe bună dreptate ca România să aibă un guvern funcțional după incertitudinea politică prelungită. Condițiile pentru acest lucru trebuie clarificate în zilele următoare”, a conchis Kelemen Hunor.

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