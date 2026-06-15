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Politica· 2 min citire
Kelemen Hunor, despre negocierile cu premierul desemnat: ”Dacă ne invită, bineînțeles că îi vom asculta sugestiile
FOTO: Arhivă
Kelemen Hunor a declarat că dacă premierul desemnat, Adrian Veștea, va invita UDMR la negocieri, reprezentanții formațiunii politice îi vor asculta sugestiile. Președintele UDMR a subliniat că o decizie va fi luată după ce se va cunoaște programul de guvernare și componența viitorului cabinet.
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