Kelemen Hunor, despre negocierile cu premierul desemnat: ”Dacă ne invită, bineînțeles că îi vom asculta sugestiile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 10:19

Kelemen Hunor a declarat că dacă premierul desemnat, Adrian Veștea, va invita UDMR la negocieri, reprezentanții formațiunii politice îi vor asculta sugestiile. Președintele UDMR a subliniat că o decizie va fi luată după ce se va cunoaște programul de guvernare și componența viitorului cabinet.

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