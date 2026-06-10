Moneda bulgărească de 2 euro, blocată: scandal uriaș și suspiciuni care duc spre Kremlin

Sursă: realitatea.net

Un scandal zguduie rețelele de socializare după ce prima monedă comemorativă de 2 euro din Bulgaria, dedicată alfabetului bulgar, a fost anulată din cauza unei obiecții la adresa designului, depusă de un stat membru al UE la Consiliul UE. Numele statului a fost șters din documentul final postat pe site-ul instituțiilor europene, însă suspiciunile se îndreaptă spre o serie de țări UE care au o poziție oarecum apropiată Rusiei.

„Pe 19 mai 2026, Bulgaria a prezentat oficial spre aprobare proiectul monedei comemorative de 2 euro «Alfabetul Bulgar». Este vorba despre documentul nr. 9435/26 al Consiliului UE. Apoi, pe 29 mai 2026, a fost distribuit documentul nr. 9874/26, care confirmă că o țară din zona euro a depus o obiecție la proiect. În versiunea publică, numele țării a fost șters («ȘTERS»),” a afirmat președintele unui ONG pentru păstrarea tradițiilor bulgărești, într-o postare pe Facebook.

Suspiciunea principală legată de ținta blocajului este aceea că moneda, care se dorea un omagiu adus „alfabetului bulgăresc”, adică celui chirilic, cum este în general cunoscut, ar fi iritat Rusia, care ar fi acționat prin intermediul unor țări „prietene”.

Printre numele suspectate se numără Slovacia, Austria (mai mult din cauza poziției critice pe care a avut-o față de Bulgaria), dar și Grecia, Croația sau Republica Cehă, potrivit Aktualno.bg .