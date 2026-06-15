Încep negocierile pentru formarea guvernului. Adrian Veștea, cursă contra cronometru pentru votul în Parlament

Publicat 15 iun. 2026, 09:26 Sursă Realitatea PLUS

Încep negocierile pentru formarea noului Guvern. Premierul desemnat, Adrian Veștea, are la dispoziție 10 zile pentru a finaliza componența cabinetului și programul de guvernare, dar și pentru a purta discuții cu partidele din Parlament. Situația este tensionată, deoarece în doar două săptămâni parlamentarii intră în vacanță, iar ulterior Executivul nu ar mai putea fi votat.

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