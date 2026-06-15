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Politica· 1 min citire

Încep negocierile pentru formarea guvernului. Adrian Veștea, cursă contra cronometru pentru votul în Parlament

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 09:26
SursăRealitatea PLUS

Încep negocierile pentru formarea noului Guvern. Premierul desemnat, Adrian Veștea, are la dispoziție 10 zile pentru a finaliza componența cabinetului și programul de guvernare, dar și pentru a purta discuții cu partidele din Parlament. Situația este tensionată, deoarece în doar două săptămâni parlamentarii intră în vacanță, iar ulterior Executivul nu ar mai putea fi votat.

PSD vrea o relaxare a măsurilor fiscale recente

Partidul Social Democrat (PSD) își dorește de la viitorul Guvern o eventuală relaxare a măsurilor fiscale recente, precum și garanții clare privind creșterea salariului minim și implementarea etapizată a reformei pensiilor de la începutul anului viitor.

Surse Realitatea PLUS spun că liderii PSD analizează mai multe propuneri avansate în ultimele săptămâni și intenționează să ia o decizie formală abia după ce vor vedea programul de guvernare.

Formațiunea urmărește, de asemenea, pozițiile celorlalte partide implicate în negocieri înainte de a-și definitiva strategia.

Ce va face UDMR

În paralel, și Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) a transmis că așteaptă clarificări din partea Uniunii Salvați România (USR) și a Partidului Național Liberal (PNL), precum și forma finală a programului de guvernare, înainte de a lua o decizie politică definitivă.

Adrian Veștea a declarat că viitorul Guvern ar urma să continue direcția stabilită de fostul Executiv, cu accent pe politici economice și de dezvoltare, iar deciziile finale vor depinde de negocierile dintre partide.

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