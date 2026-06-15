Dezastrul economic lăsat în urmă de Ilie Bolojan. Facturile au explodat, iar inflația se apropie de 11%

Publicat 15 iun. 2026, 09:33 Sursă Realitatea PLUS

Inflația rămâne ridicată și se apropie de 11%, iar efectele se văd direct în buzunarele românilor. Cele mai mari scumpiri sunt în continuare la energia electrică, unde facturile sunt cu peste 55% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Realitatea PLUS.

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