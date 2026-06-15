Dezastrul economic lăsat în urmă de Ilie Bolojan. Facturile au explodat, iar inflația se apropie de 11%

Inflația rămâne ridicată și se apropie de 11%, iar efectele se văd direct în buzunarele românilor. Cele mai mari scumpiri sunt în continuare la energia electrică, unde facturile sunt cu peste 55% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Realitatea PLUS.
Pentru multe familii, aceste creșteri înseamnă cheltuieli mai mari de la o lună la alta. Facturile la energie, întreținerea și prețurile din magazine pun tot mai multă presiune pe bugetele oamenilor.
Energia electrică s-a scumpit cu peste 55%
Românii plătesc facturi mult mai mari decât anul trecut
Energia electrică rămâne una dintre cele mai mari probleme pentru români. Datele arată că oamenii plătesc cu peste 55% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.
Creșterea este pusă de specialiști pe seama eliminării treptate a măsurilor de sprijin. După liberalizarea pieței de energie, unii consumatori au ajuns să plătească facturi mult mai mari, iar efectele încă se simt în multe gospodării.
Ajutorul de 50 de lei este considerat prea mic
Pentru persoanele vulnerabile, statul oferă un ajutor de 50 de lei pentru plata facturilor la energie. Mulți beneficiari spun însă că suma este prea mică față de creșterile reale din facturi.
În multe cazuri, sprijinul acoperă doar o parte foarte mică din costurile lunare. Pentru familiile cu venituri mici, fiecare scumpire se simte imediat, mai ales în lunile în care se adună și alte cheltuieli.
Statul încasează mai mult din facturile mari
Pe fondul scumpirilor, statul ajunge să încaseze sume mai mari din taxele incluse în facturi. O parte importantă din banii plătiți de consumatori se întoarce la buget prin taxe și alte contribuții.
Astfel, în timp ce oamenii simt tot mai greu povara facturilor, veniturile colectate de stat cresc odată cu valoarea acestora. Situația alimentează nemulțumirea celor care spun că sprijinul acordat nu este suficient.
Tot mai mulți români au restanțe la întreținere
Scumpirile pun presiune pe bugetul lunar al familiilor
Numărul românilor care rămân în urmă cu plata întreținerii crește de la o lună la alta. Pentru multe gospodării, facturile la energie și costurile locuinței au devenit greu de acoperit din veniturile obișnuite.
În acest context, scăderea inflației promisă de Banca Națională este așteptată de milioane de oameni. Până atunci, însă, prețurile mari continuă să afecteze viața de zi cu zi, mai ales pentru cei cu venituri mici sau fixe.