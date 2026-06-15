Adrian Veștea, către liberali: ”E vremea să ne asumăm responsabilitatea” -VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 13:34

Adrian Veștea, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze noul Guvern, a transmis luni un mesaj către liberali, în care a subliniat că a venit vremea „să ne asumăm responsabilitatea”.

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