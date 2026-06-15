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Politica· 2 min citire

Adrian Veștea, către liberali: ”E vremea să ne asumăm responsabilitatea” -VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 13:34

Adrian Veștea, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze noul Guvern, a transmis luni un mesaj către liberali, în care a subliniat că a venit vremea „să ne asumăm responsabilitatea”.

”Suntem într-un moment de răscruce”

”Este responsabilitatea noastră, ca partid istoric, să ne asumăm acest moment dificil. Nu avem încotro, dacă vrem să readucem România pe un drum al echilibrului economic și social”, a transmis Adrian Veștea pe Facebook.

Premierul desemnat a subliniat că România se află într-un moment de răscurce și le-a cerut liberalilor cu vechime în PNL să facă ceea ce este necesar pentru țară.

”Suntem într-un moment de răscruce, în care trebuie să ne păstrăm identitatea. Noi, toți cei care suntem astăzi parte din PNL, cel mai vechi partid din România – primari, președinți de consilii județene, președinți de organizații, deputați, senatori, consilieri locali și județeni – trebuie să facem ceea ce este necesar pentru țară”, a mai spus acesta.

Mai mult, el a ținut să precizeze că ”sunt membru de peste 30 de ani în PNL. Nu m-am ascuns în spatele unor liste, ci am candidat uninominal. Experiența vastă din administrație ar trebui să înlăture orice urmă de îndoială în ceea ce mă privește”.

”România are nevoie de un Guvern stabil și eficient”

De asemenea, liderul liberal a menționat că România are nevoie de un guvern stabil și eficient care să ducă mai departe reformele.

”România are nevoie de un Guvern stabil și eficient, care să ducă mai departe reformele, să implementeze programele asumate prin PNRR și să continue investițiile. Mă bazez pe colegii mei că vor acționa rațional și că vom lucra împreună pentru același scop”, a conchis Adrian Veștea.

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