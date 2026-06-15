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Politica· 2 min citire
Adrian Veștea, către liberali: ”E vremea să ne asumăm responsabilitatea” -VIDEO
FOTO: Arhivă
Adrian Veștea, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze noul Guvern, a transmis luni un mesaj către liberali, în care a subliniat că a venit vremea „să ne asumăm responsabilitatea”.
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