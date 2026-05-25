Prețul petrolului a scăzut semnificativ după semnalele privind un posibil acord de pace între SUA și Iran

Piețele energetice și bursele asiatice au reacționat pozitiv după declarațiile președintelui Donald Trump privind un posibil acord de pace între SUA și Iran, care ar putea duce la redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Luni dimineață, cotațiile au înregistrat scăderi semnificative, iar efectul s-ar putea propaga și pe bursele europene.

Petrolul Brent, reperul global, a scăzut cu 5,5%, până la 97,90 dolari/baril, în timp ce țițeiul american a coborât cu 5,8%, la 90,99 dolari/baril, potrivit Reuters.

Scăderea vine după ce Donald Trump a declarat că un acord cu Iranul este «în mare parte negociat», iar detaliile finale ar urma să fie anunțate în curând.

Liderul de la Casa Albă a sugerat că viitoarea înțelegere ar viza și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume, prin care tranzitează o cincime din cantitatea de petrol necesară la nivel mondial, precum și volume importante de gaze naturale.