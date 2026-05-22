Femeie din Arad, despăgubită de Primărie după ce a reclamat că strada pe care locuiește nu este asfaltată

O femeie din Arad a obținut în instanță daune morale de 25.000 de lei după ce a reclamat că strada pe care locuiește nu este asfaltată, deși plătește taxe locale corespunzătoare unei zone urbane dezvoltate. Deși Primăria Arad a achitat despăgubirile stabilite de judecători, lucrările de asfaltare nu au fost realizate nici până acum.

Femeia a dat în judecată administrația locală, susținând că strada Someșului, pe care locuiește, nu are asfalt, deși impozitele sunt calculate la nivelul Zonei B din municipiu.

Tribunalul Arad a decis încă din martie 2024 că Primăria trebuie să asfalteze strada și să amenajeze trotuare pe porțiunea dintre calea ferată și strada 6 Vânători. Judecătorii au stabilit și penalități de 100 de lei pentru fiecare zi de întârziere în cazul neexecutării lucrărilor.

Ulterior, Curtea de Apel Timișoara a menținut decizia și a sancționat Primăria Arad pentru că nu a pus în aplicare hotărârea definitivă.

Primăria a plătit daunele, dar strada este tot neasfaltată

Avocatul femeii a declarat că despăgubirile de 25.000 de lei au fost plătite, însă partea carosabilă a străzii nu a fost asfaltată nici acum, la cinci luni de la decizia definitivă.

Potrivit acestuia, a fost deschis și un nou proces pentru calcularea penalităților generate de întârzierea plății daunelor.

Reprezentanții Primăriei Arad au transmis că proiectul de asfaltare se află încă în etapa documentațiilor tehnice și au precizat că bugetul pentru acest an a fost aprobat recent.

Anul trecut au fost realizate doar lucrările la trotuar, fără asfaltarea carosabilului, deși instanța a cerut executarea completă a lucrărilor.