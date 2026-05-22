Prețurile la carburanți au crescut din nou. Cât costă benzina și motorina în România

Sursă: Realitatea.net

Prețurile minime la benzină și motorină au rămas neschimbate vineri, 22 mai 2026, în principalele orașe monitorizate din țară. Totuși, în București, unele lanțuri de benzinării au majorat prețurile la benzină.

Rompetrol și OMV au scumpit benzina standard cu aproximativ 10 bani pe litru în Capitală, iar la Mol creșterea a ajuns la 26 de bani pe litru. În schimb, Rompetrol a redus prețul motorinei standard cu 10 bani pe litru. Cea mai ieftină benzină standard din București se vinde vineri cu 9,24 lei/litru la stațiile Socar. Același preț este afișat și față de ziua precedentă.

La Lukoil, benzina standard costă 9,28 lei/litru, iar la Petrom 9,32 lei/litru. În schimb, la Rompetrol și OMV, prețul a urcat la 9,38 lei/litru, după o majorare de 10 bani. Și Mol afișează un preț de 9,38 lei/litru pentru benzină, după o creștere de aproximativ 26 de bani comparativ cu ultimele valori afișate anterior. În ceea ce privește media din marile orașe, benzina standard costă 9,24 lei/litru în București, Timișoara, Iași și Constanța, iar în Cluj-Napoca este ușor mai ieftină, la 9,21 lei/litru.

Cât costă motorina

Cel mai mic preț pentru motorina standard în București este de 9,53 lei/litru și se găsește la Petrom. La Rompetrol și OMV, motorina costă 9,59 lei/litru. În cazul Rompetrol, prețul a scăzut cu 10 bani față de ziua precedentă. Mol menține motorina la 9,59 lei/litru, în timp ce Socar afișează 9,69 lei/litru, iar Lukoil 9,74 lei/litru.

În toate cele cinci orașe monitorizate, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, motorina standard are același preț minim de 9,53 lei/litru. O analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă arată că prețul motorinei din România ar putea continua să crească în perioada următoare. Potrivit specialiștilor, unul dintre motive este noua taxă de 2 milioane de dolari impusă de Iran pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel mondial.