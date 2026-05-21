Ce puteai cumpăra cu 18 lei în 2007 și cât costă același coș în 2026. Un bon a devenit viral

Un bon fiscal din 2007, găsit recent într-o revistă veche și păstrat aproape intact, a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale după ce a arătat cât de mult s-au schimbat prețurile în România în ultimii ani.

Bonul, datat 30 mai 2007, arată că suma de 18,54 lei era suficientă atunci pentru un coș consistent de cumpărături care includea banane, roșii românești, șuncă York, două cutii de Raffaello, salată de crab, două chifle Kaiser, două cutii de cremă de brânză Philadelphia și o franzelă. Imaginea a fost publicată online cu mesajul: „18,54 - Ce puteai (și cât) puteai să cumperi în 2007… Bon găsit într-o revistă veche, păstrat în stare aproape imaculată”.

Același coș costă acum aproape 65 de lei

Potrivit calculelor făcute pe baza prețurilor actuale, același coș de produse ar ajunge astăzi la aproximativ 64,9 lei, adică de aproape patru ori mai mult decât în 2007. Cele mai mari diferențe apar la produsele alimentare și dulciuri. De exemplu, două cutii de cremă de brânză Philadelphia costă acum aproximativ 21 de lei, iar două cutii de Raffaello depășesc 11 lei. În 2007, o mare parte din cumpărături era acoperită cu bonuri de masă. Pe bon apar două tichete în valoare de 7,41 lei fiecare, care acopereau aproape 80% din totalul cumpărăturilor.

Astăzi, valoarea maximă a unui tichet de masă a ajuns la 45 de lei. Chiar și așa, un singur tichet nu ar mai fi suficient pentru același coș de produse, care costă aproape 65 de lei în 2026. Comparația dintre bonul din 2007 și prețurile actuale a readus în discuție creșterea costului de trai și scăderea puterii de cumpărare, mai ales pentru produsele de bază și alimentele cumpărate zilnic de români.