România are cea mai mare inflație din UE. Pentru ce plătim mai mult?

Articol scris de Scris de Realitatea.NET

Sursă: Realitatea PLUS

România rămâne țara cu cel mai mare ritm al scumpirilor din Uniunea Europeană, iar la noi rata inflației este de trei ori mai mare față de media Uniunii.

Vârful nu a fost încă atins, iar BNR se așteaptă ca indicatorul să ajungă la peste 11%. Energia electrică și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri. Între timp, calculele arată că din cauza inflației românii pierd lunar între 200 și 600 de lei din venituri. România, campioana scumpirilor în Europa Inflația în zona euro aprilie 2026 – 3,2% România – inflație 9,5% (INS – 10,7%) Bulgaria – inflație 6% Croația – inflație 5,4% Germania – inflație 2,9% Spania – inflație 3,5% Franța – inflație 2,5% Danemarca – inflație 1,2% SURSA: Eurostat

