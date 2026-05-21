Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
România are cea mai mare inflație din UE. Pentru ce plătim mai mult?
21 mai 2026, 12:43
Inflația în România
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
România rămâne țara cu cel mai mare ritm al scumpirilor din Uniunea Europeană, iar la noi rata inflației este de trei ori mai mare față de media Uniunii.
Vârful nu a fost încă atins, iar BNR se așteaptă ca indicatorul să ajungă la peste 11%. Energia electrică și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri. Între timp, calculele arată că din cauza inflației românii pierd lunar între 200 și 600 de lei din venituri.
România, campioana scumpirilor în Europa
Inflația în zona euro aprilie 2026 – 3,2%
România – inflație 9,5% (INS – 10,7%)
Bulgaria – inflație 6%
Croația – inflație 5,4%
Germania – inflație 2,9%
Spania – inflație 3,5%
Franța – inflație 2,5%
Danemarca – inflație 1,2%
SURSA: Eurostat
Citește și:
- 13:10 - Alexandru Nazare: „Aplicația iBon a atras mii de utilizatori în doar trei zile de la lansare. Peste 2.000 de bonuri fiscale au fost deja scanate”
- 12:59 - Economia României, la un pas de stagnare în 2026. Comisia Europeană a redus prognoza de creștere la doar 0,1%
- 12:16 - ROBOR la trei luni a scăzut ușor la 5,84% pe an
- 11:10 - EURO continuă să crească. Cât este acum cursul?
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News