EURO continuă să crească. Cât este acum cursul?

Sursă: Realitatea PLUS

Cursul de schimb al monedei euro a explodat din nou! La acest moment un euro valorează 5,23 lei, în creștere față de zilele trecute. Și lira sterlină este mai scumpă. A urcat de la 6,03 lei la 6,04 lei.

Moneda EURO crește în continuare

În schimb, gramul de aur s-a ieftinit cu aproximativ cinci lei și a coborât la 651 de lei.

În paralel, guvernatorul BNR spune că intervențiile pe piața valutară au fost mult mai mici față de cele din 2025, iar banca a cumpărat valută, nu a vândut, în special de la Ministerul de Finanțe.

Astfel, explică șeful BNR , au fost evitate variații bruște ale cursului în momentele în care statul avea nevoie să convertească miliarde din fonduri europene sau împrumuturi externe.

Dacă ar fi fost duși banii din rezerve în piața valutară, rata de schimb a unui euro ar fi fost de 4,4 lei, a transmis Mugur Isărescu.