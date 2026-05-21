EURO continuă să crească. Cât este acum cursul?
Euro
Cursul de schimb al monedei euro a explodat din nou! La acest moment un euro valorează 5,23 lei, în creștere față de zilele trecute. Și lira sterlină este mai scumpă. A urcat de la 6,03 lei la 6,04 lei.
Moneda EURO crește în continuare
În schimb, gramul de aur s-a ieftinit cu aproximativ cinci lei și a coborât la 651 de lei.
În paralel, guvernatorul BNR spune că intervențiile pe piața valutară au fost mult mai mici față de cele din 2025, iar banca a cumpărat valută, nu a vândut, în special de la Ministerul de Finanțe.
Astfel, explică șeful BNR, au fost evitate variații bruște ale cursului în momentele în care statul avea nevoie să convertească miliarde din fonduri europene sau împrumuturi externe.
Dacă ar fi fost duși banii din rezerve în piața valutară, rata de schimb a unui euro ar fi fost de 4,4 lei, a transmis Mugur Isărescu.
Citește și:
- 13:10 - Alexandru Nazare: „Aplicația iBon a atras mii de utilizatori în doar trei zile de la lansare. Peste 2.000 de bonuri fiscale au fost deja scanate”
- 12:59 - Economia României, la un pas de stagnare în 2026. Comisia Europeană a redus prognoza de creștere la doar 0,1%
- 12:43 - România are cea mai mare inflație din UE. Pentru ce plătim mai mult?
- 12:16 - ROBOR la trei luni a scăzut ușor la 5,84% pe an
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News