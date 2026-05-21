Imunizarea nu se oprește în copilărie

Vaccinurile sunt asociate adesea cu primii ani de viață, dar protecția împotriva unor boli infecțioase rămâne importantă și la vârsta adultă. Unele vaccinuri trebuie repetate, iar altele devin relevante odată cu vârsta, profesia, călătoriile sau bolile asociate.

Vaccinarea la adulți include rapeluri și vaccinuri recomandate în funcție de istoricul fiecărei persoane. De exemplu, protecția împotriva tetanosului și difteriei trebuie menținută prin rapeluri, iar vaccinarea antigripală este recomandată anual pentru anumite categorii și utilă mai ales în sezonul rece. Alte vaccinuri pot fi indicate în funcție de vârstă, imunitate, sarcină, expunere profesională sau risc crescut de complicații.

Un adult nu ar trebui să presupună că este la zi doar pentru că a fost vaccinat în copilărie. Cel mai sigur este ca schema să fie verificată împreună cu medicul, mai ales înaintea unei sarcini, a unei călătorii, a începerii unui tratament imunosupresor sau în prezența unor boli cronice. Vaccinarea corectă protejează persoana vaccinată, dar reduce și riscul de transmitere a bolilor către cei vulnerabili.

