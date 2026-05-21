ROBOR la trei luni a scăzut ușor la 5,84% pe an

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut joi la 5,84% pe an, de la 5,85% cât era în ședința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României.

În același timp, indicele ROBOR la șase luni, utilizat pentru calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a rămas neschimbat la 5,92% pe an. ROBOR la 12 luni a înregistrat o ușoară scădere, până la 5,98% pe an, față de 5,99% în ședința anterioară.

Datele arată o evoluție relativ stabilă a dobânzilor interbancare, într-un context în care piața financiară urmărește atent deciziile de politică monetară și nivelul lichidității din sistemul bancar.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat prin OUG 19/2019, acesta se menține la 5,58% pe an. IRCC este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul IV al anului 2025 și este utilizat la majoritatea creditelor noi acordate populației.